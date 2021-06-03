Погрожували Туреччині: Росія шантажує країни-учасниці Кримської платформи

Росія почала пропагандистську кампанію проти Кримської платформи. Москва шантажує та погрожує країнам, які збираються взяти участь у саміті.
У Кремлі вже назвали країни-учасниці платформи такими, що "посягають на територіальну цілісність Росії". Про це розповів лідер кримськотатарського народу, нардеп Мустафа Джемілєв.
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Росія вдається до погроз
Російське МЗС погрожувало Туреччині через заяви та публікації у зв'язку з річницею депортації кримських татар, про наслідки окупації Криму Росією в 2014 році, Кримську платформу і проблеми деокупації.
У Москві пригрозили, якщо Туреччина і надалі буде займати таку позицію, то Росії "доведеться звертати увагу" на етнічні проблеми в Анкарі.
Джемілєв каже, що деякі країни можуть побоятись тиску Кремля
За словами політика, деякі країни можуть піддатися тиску Кремля і не приїхати на саміт Кримської платформи. Проте Джемілєв розповів, що зустрічався з представниками балтійських держав. Вони мають намір приїхати, попри погрози та шантаж Росії.
Мені дуже сподобалася відповідь глави делегації від Латвії, який сказав: "У нас моральний компас ще не зламався. Наші країни братимуть участь на найвищому рівні",
– сказав Джемілєв.
Насамкінець політик додав, сподівається, що країн з такою позицією буде багато.
Що відомо про Кримську платформу
- Перший саміт Кримської платформи відбудеться напередодні Дня Незалежності, 23 серпня 2021.
- У Держдепартаменті США повідомили, що готові приєднатися до ініціативи. У Штатах наголосили про підтвердження підтримки суверенітету та територіальної цілісності України.
- Президент Туреччини Реджеп Ердоган розповів, що посприяє залученню до платформи додаткових учасників – лідерів країн ісламського світу.
- Участь у Кримській платформі візьме й президент Польщі Анджей Дуда.