Погана новина для Росії, – РНБО про кандидата у віцепрезиденти США від Трампа Джеймса Венса
Джерело:Андрій Коваленко
Дональд Трамп заявив, що кандидатом на посаду віцепрезидента обрав сенатора від Огайо Джеймса Девіда Венса. У РНБО вже відреагували.
Так, керівник Центру протидії дезінформації, лейтенант Андрій Коваленко заявив, що вибір Трампа є поганою новиною для Росії.
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Що кажуть в РНБО про Венса
Напередодні Дональда Трампа офіційно висунули кандидатом у президенти від Республіканської партії. Кандидатом у віцепрезиденти політик обрав сенатора від штату Огайо Джеймса Девіда Венса.
Вибір Трампа є поганою новиною для Росії. Віцепрезидент буде виконувати волю президента, а що саме Трамп планує щодо Росії – невідомо, але це точно не прийняття російських "хотілок". Всі попередні заяви Венса можна ігнорувати. Він не раз змінював свої погляди та позиції й буде діяти відповідно до потреб американського "глибинного державного апарату",
– підкреслив керівник ЦПД.
Також зауважив, що російська влада мовчить про рішення в США, які впливатимуть на країну-агресора. Це означає, що окупанти не знають, що сказати, оскільки для них ці новини погані.
США активно залучає молодь до найвищих щаблів влади, тоді як у Росії всі важелі влади залишаються в руках Путіна та його давніх, старих соратників. Як і у 2016 році, міф про Трампа як зручного для Росії кандидата руйнується у Москві. Бо від самого початку це дурня. У США зараз немає зручних для Росії кандидатів,
– наголосив Андрій Коваленко.