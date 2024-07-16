Погана новина для Росії, – РНБО про кандидата у віцепрезиденти США від Трампа Джеймса Венса

Дональд Трамп заявив, що кандидатом на посаду віцепрезидента обрав сенатора від Огайо Джеймса Девіда Венса. У РНБО вже відреагували.

Так, керівник Центру протидії дезінформації, лейтенант Андрій Коваленко заявив, що вибір Трампа є поганою новиною для Росії.

До теми Проти допомоги Україні: що відомо про Ді Венса, якого обрали кандидатом у віцепрезиденти США

Що кажуть в РНБО про Венса

Напередодні Дональда Трампа офіційно висунули кандидатом у президенти від Республіканської партії. Кандидатом у віцепрезиденти політик обрав сенатора від штату Огайо Джеймса Девіда Венса.

Вибір Трампа є поганою новиною для Росії. Віцепрезидент буде виконувати волю президента, а що саме Трамп планує щодо Росії – невідомо, але це точно не прийняття російських "хотілок". Всі попередні заяви Венса можна ігнорувати. Він не раз змінював свої погляди та позиції й буде діяти відповідно до потреб американського "глибинного державного апарату",

– підкреслив керівник ЦПД.

Також зауважив, що російська влада мовчить про рішення в США, які впливатимуть на країну-агресора. Це означає, що окупанти не знають, що сказати, оскільки для них ці новини погані.

США активно залучає молодь до найвищих щаблів влади, тоді як у Росії всі важелі влади залишаються в руках Путіна та його давніх, старих соратників. Як і у 2016 році, міф про Трампа як зручного для Росії кандидата руйнується у Москві. Бо від самого початку це дурня. У США зараз немає зручних для Росії кандидатів,

– наголосив Андрій Коваленко.

ЗМІ називають Венса ще "більшим другом" для України, аніж Трампа. Він неодноразово виступав проти допомоги нашій державі. Також абсурдно заявляв, що Україні нібито "доведеться поступитися власними територіями", адже плани вийти на кордони 1991 року нібито є "нереалістичними".