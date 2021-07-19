Водій вантажівки зупинився на розділювальний смузі. Натомість чоловік за кермом легковика миттєво загинув на місці.

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Деталі ДТП

За інформацією dtp.kiev.ua, 50-річний чоловік випереджав вантажівку. Тоді врізався в зерновоз, який намагався розвернутися в бік Одеси.

У джипа розірвало всю ліву передню сторону, водій загинув миттєво. У зерновозу залишилась подряпана права задня сторона.



Розтрощена автівка / Фото Нацполіції

На місце ДТП одразу прибули рятувальники та правоохоронці. Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідство триває.

Що відомо про загиблого

У ЗМІ пишуть, що загиблий – чиновник автодору. Однак не уточнили, хто саме. Він користувався автомобілем всього 3 місяці.

Зверніть увагу! На цій трасі Київ – Одеса, у Подільському районі, 15 липня стався зсув ґрунту. Праву крайню смугу довелось перекривати.