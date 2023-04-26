Пів століття в політиці та страшні особисті трагедії: біографія 46-го президента США Джо Байдена

Чинний президент США Джозеф Байден офіційно підтвердив своє бажання балотуватися на другий термін на президентські вибори-2024. Наразі Байдену 80 років і він є рекордсменом за віком серед усіх американських президентів. У 2024 році він матиме шанс покращити цей рекорд.

Байден уже так давно в політиці – понад пів століття. За цей час у США змінилося дев'ять президентів, закінчилася Холодна війна, розвалилися Радянський Союз і Югославія, а Україна стала незалежною, пережила дві революції, окупацію Криму та Донбасу і повномасштабне вторгнення. 24 Канал згадує найважливіші моменти в багатій політичній кар'єрі Джо Байдена.

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Молоді роки та навчання

Джозеф Робінетт Байден-молодший чи просто Джо Байден народився 20 листопада 1942 року (нині йому 80 років) у містечку Скрентон, що в штаті Пенсільванія. Юність майбутнього політика пройшла у штаті Делавер, що на Атлантичному узбережжі США.



Джо Байден у молодості / Фото Getty Images

Рід Байденів є дуже давнім і має ірландське коріння. Батько майбутнього президента та його тезка – Джозеф Робінетт Байден (саме на нього, на той час вже 20 років як покійного, помилково наклала свої санкції Росія у березні 2022 року) був не надто успішним бізнесменом. Все через проблеми з алкоголем, з цієї причини Джо Байден є принциповим поборником тверезості, проте, підтримка родини дружини – Кетнін Фіннеган – допомогла подолати негаразди та побудувати власну невеличку імперію з продажу автівок.

Джо Байден – старший з чотирьох дітей подружжя. Він з дитинства проявляв лідерські якості та жагу до знань.



Юний Джо Байден, 1953 рік / Фото з архіву Байденів

У 1965 році Байден-молодший закінчив Делаверський університет та отримав диплом бакалавра історії та політології. Освіту Байден продовжив у сусідньому штаті Нью-Йорк, де навчався в престижній юридичній школі при Сірак'юському університеті.

Заміні історії на юриспруденцію та вибору вишу за кілька сотень кілометрів від Делаверу сприяло романтичне захоплення. Із Сірак'юса була його перша дружина Нейлія, заради неї Байден відмовився як від історії, так і від американського футболу.

Атакує Джо Байден: дивіться відео

У 1968 році він отримує ступінь доктора права та починає власну юридичну практику в рідному штаті Делавер. Другий найменший штат США традиційно є дуже впливовим економічно та політично. Завдяки податковим пільгам він є дуже привабливим для ведення бізнесу.

Також Делавер є місцем, яке часто обирають для життя представники американської бізнесової та політичної еліти. Молодий юрист із впливової родини був тут на своєму місці, а тому не дивно, що вже за кілька років Байден починає будувати власну політичну кар'єру – прихильника та члена Демократичної партії США.

Перша перемога та страшна трагедія

У 1970-му Байдена було вперше обрано як політика. Він став членом Ради округу Ньюкасл, штат Делавер. На той час Джо Байдену було 27 років. За 2 роки Байден переміг на виборах до Сенату США.



Байден завжди їздив на роботу в Сенат потягом / Фото Getty

Та перемогу затьмарила трагедія: його дружина – Нейлія Хантер – разом із дітьми потрапили в жахливу ДТП 18 грудня 1972 року, коли їхали по різдвяну ялинку. Це сталося за кілька тижнів після завершення виборчої кампанії. В автокатастрофі Нейлія та донька Наомі загинули, а сини – Бо та Хантер – отримали важкі травми.



Байден з першою дружиною і дітьми, 1972 рік / Фото з архіву Байденів

Джо Байден планував відмовитись від посади, аби бути з дітьми в лікарні, але колеги-політики його переконали не робити цього. Відтак Джо Байден склав присягу сенатора в медичній палаті. Загибель дружини і доньки залишила глибокий слід у серці Джо Байдена, він мінімізував кількість поїздок на авто й навіть на роботу до Вашингтона з Делаверу їздив потягом, витрачаючи щодня на ці подорожі до 3 годин.



Байден складає присягу в лікарняній палаті / Фото Getty

Байден став і тривалий час залишався наймолодшим сенатором США в історії країни. У Сенаті Байден з невеликими перервами працював 36 років і зарекомендував себе, як один із найдієвіших та рішучих політиків.

Акцент у своїй діяльності Джо Байден зробив на міжнародну політику та протистояння з СРСР – це був розпал Холодної війни й "Червона загроза" та перспективи ядерної війни були цілком реальними. Щодо небезпеки СРСР на той час у США існував двопартійний консенсус, а тому не варто дивуватися, що демократ Байден проявив себе у міжнародній політиці, як послідовник республіканця Рейгана.

Крім американо-радянських відносин Байден також був активним учасником переговорів на Близькому Сході – мав зустрічі з Голдою Меїр та всіма наступними лідерами Ізраїлю, а також численними лідерами з інших країн регіону.



Байден і президент Єгипту Анвар Садат у Вашингтоні в березні 1979 року / Фото AP

Яструб-демократ

Сенатор Байден у цей період здійснив чимало міжнародних державних візитів та відзначився багатьма зустрічами зі світовими лідерами та політиками першого ешелону, а також був частиною та рушієм надважливого переговорного процесу щодо ядерного роззброєння.

Також Байден двічі відвідував СРСР, мав зустрічі з Косигіним (фактично – прем'єр-міністр імперії) та головним радянським дипломатом Громиком (на цій зустрічі Джо Байдена супроводжував його 18-річний син Хантер).

Байден у Москві в 1979 році: дивіться відео

Останній візит до "Імперії зла", у 1988 році, фактично став прологом до подальшої капітуляції СРСР у Холодній війні.

Джо Байден у Москві, 1988 рік: дивіться відео

У 1988 році сенатор Байден вперше взяв участь у президентській гонці. Байден номінувався на кандидата від Демократичної партії. Його конкурентом за номінацію був губернатор штату Масачусетс Майкл Дукакіс. Перший млинець виявився для Байдена гливким –штаб Дукакіса розв'язав проти сенатора брудну кампанію з чорного піару та закидав Байдена "компроматом".Опоненти розкопали скандальні історії студентських часів і звинуватили Байдена в плагіаті, який нібито знайшли в його урочистих промовах. Шалений тиск спровокував у Байдена значні проблеми зі здоров'ям – він ледь не загинув від аневризми судин головного мозку. Політика врятували вчасні операції. Тим не менше, він був змушений не лише зняти свою кандидатуру, а й призупинити роботу в Сенаті. Через 7 місяців Байден повернувся до роботи.

Після перемоги США в Холодній війні Джо Байден продовжив активно працювати на міжнародній арені, він двічі очолював сенантський комітет з міжнародних відносин. Байден був одним із небагатьох представників американського істеблішменту, який наполягав на посиленні ролі США в Європі та проявив себе, як класичний яструб.

Байден і його колега-республіканець Джон Маккейн стали послідовними критиками режиму сербського диктатора Слободана Мілошевича. Він також сприяв його поваленню та відновленню миру на Балканах. Також Байден був послідовним прихильником боротьби з ісламським фундаменталізмом і тероризмом, зокрема, сенатор-демократ активно лобіював американське вторгнення до Афганістану з метою знищення "Аль-Каїди". Крім того, Байден був автором законопроєкту щодо підтримки реформ в Іраці, після повалення диктатури Саддама Хусейна.

Права рука Обами

У 2008 році Джо Байден вдруге вирішив взяти участь у президентській кампанії, але швидко зрозумів, що його суперник – молодий сенатор від штату Іллінойс Барак Обама має більші шанси на загальну перемогу, а тому зняв власну кандидатуру 3 січня 2008 року та приєднався до кампанії конкурента, як кандидат у віце-президенти.

Підтримка та досвід Байдена допомогли Обамі врівноважити авторитет легендарного республіканця Джона Маккейна – героя війни у В'єтнамі та знаменитого яструба американської зовнішньої політики. Після перемоги Обами Джо Байден став 47-м віце-президентом США та пропрацював на цій посаді 2 строки.



Обама і Байден / Фото із сайту Білого дому

Зазвичай посада віце-президента США є доволі декоративною, але не у випадку Джо Байдена. Оскільки Обама свідомо вирішив сконцентруватись на вирішенні проблем всередині США, Байден став правою рукою президента та взяв на себе міжнародні відносини. Це був непростий час, оскільки співпав з численними кризами у світі – США зав'язли в Афганістані та Іраці, почалися конфлікти в Судані, Лівії та інших державах.



Обама нагороджує Байдена орденом / Фото із сайту Білого дому

Найголовнішим же викликом стало посилення Росії, яка після поразки в Холодній війні зуміла відновитися завдяки зміні кон'юнктури на ринку енергоносіїв та відновила традиційну політику експансії та розширення зон впливу. Першою жертвою режиму Путіна стала Грузія (2008), а у 2014 році почалося російське вторгнення до України, у 2015 році – до Сирії, також Росія активно почала проникати до Африки – під видом різного роду ПВК.Президент Обама фактично усунувся від спроб зупинити Росію, а тому вся відповідальність лягла на Байдена. Той був обмежений в інструментах, втім, відзначився серією потужних жестів. 20 лютого 2014 року, коли на Майдані та його околицях були вбиті десятки мітингуючих, Байден зателефонував Януковичу та переконав його відмовитись від ескалації насильства. Наступного дня Янукович втік із Києва, а Революція Гідності перемогла.

Джо Байден двічі відвідав Україну у 2014 році, а також здійснив візит до Києва у грудні 2015 року, чим показав, що країна, яка потерпає від російської проксі-агресії може розраховувати на підтримку США. На жаль, тоді – дуже обмежену.

6 грудня 2015 року, Байден у Києві: дивіться відео

Виступ Байдена з трибуни Верховної Ради став знаковим – політик відкрито засудив Росію та назвав речі своїми іменами, він також заявив, що США ніколи не визнають російську окупацію Криму та російських маріонеток на Донбасі. Байден пообіцяв посилення санкцій, але при цьому не забув дорікнути українській еліті в її небажанні боротися з корупцією.

Виступ Байдена у Верховній Раді 8 грудня 2015 року – дивіться історичне відео

Критика від Байдена, схоже, пройшла поміж вух більшості слухачів у залі, що й стало однією з причин передчасного завершення їхніх політичних кар'єр. Сам Байден залишив посаду на початку 2017 року після завершення другої каденції Обами і вочевидь уже думав про пенсію (почав викладати міжнародні відносини в Університеті Пенсільванії, що входить до "Ліги плюща"), проте, змушений був повернутися до великої політики через нові виклики та загрози.

У 2010-их в США почалася так звана криза еліт, яка винесла на вершину відверто слабких, скандальних і подекуди геть некваліфікованих персонажів. На виборах у 2016 році в США переміг відвертий популіст Дональд Трамп. При чому його суперники – демократи Гілларі Клінтон і Берні Сандерс – могли сміливо сперечатись з ним в одіозності. 4-роки президентства Трампа стали катастрофою.

46-й президент США

На щастя, столітні традиції американського політичного життя та потужні політичні інститути не дозволили Трампу знищити все остаточно, спрацювали важелі стримування. Одним із них стали вибори президента. Таким чином Джо Байден знову став кандидатом у президенти США, не лише від Демократичної партії, а й від здорового глузду. Підсумкова перемога Байдена, заради якої об'єдналися ледь не всі прогресивні сили, не була переконливою (лише 51,3% проти 46,9% у Трампа, голоси виборщиків – 306 проти 232), засвідчила розкол в американському суспільстві. Його подолання стало завданням 46-го президента США.

Зосередитись на вирішенні внутрішніх проблем (подолання наслідків COVID-19, надмірної інфляції та расових протиріч) адміністрації Байдена не дозволили зовнішні чинники. Головним з них знову стала Росія. Росіяни з 2021 року планували повномасштабне вторгнення в Україну з метою знищення української державності та геноциду українців. Свій план Росія почала реалізовувати в лютому 2022 року. США та союзники не зуміли зарадити вторгненню, Росія не прислухалась до жодних аргументів, а Захід не продемонстрував необхідної рішучості.

Байден і Україна

Роботу над помилками адміністрації Байдена довелося робити поспіхом і нині можна визнати цю роботу успішною. США зуміли створити та об'єднати потужний фронт підтримки України, посилили санкції щодо Росії, надали Україні летальну зброю та потужну фінансову підтримку, а найголовніше – консолідували західних союзників і виступили лідером підтримки України по відбиттю російської агресії.

Особиста роль Джо Байдена у цих процесах визначальна, він став лобістом укладення нового ленд-лізу, надання Україні сучасної американської зброї, а також вибудував тісні особисті зв'язки з українським лідером – президентом Володимиром Зеленським.

Візит українця до США наприкінці 2022 року став історичним і ознаменував не лише посилення фінансової допомоги Україні, а й потужну військову підтримку. Зокрема, було ухвалено рішення про передачу Україні систем PATRIOT.

Байден у Києві, 20 лютого 2023 року – дивіться відео

Не менш важливим та історичним був і візит Джо Байдена до України у відповідь. Він пройшов під звуки сирен, які сповіщали про повітряну тривогу та загрозу російських обстрілів, мужність президентів Байдена та Зеленського побачив весь світ. Також світ дізнався про нові пакети летальної допомоги від США – американська техніка і снаряди стали основою озброєння сил українського контрнаступу.

Другий термін

25 квітня 2023 року 80-річний Джо Байден оголосив (як і 4 роки до цього), що йде в президенти, цього разу – на другий термін. Наразі він є найстаршим в історії США президентом країни, а у 2024 році матиме шанси покращити це досягнення.

Свій проморолик з нагоди висування кандидатури Байден побудував на протистоянні з Дональдом Трампом (45-й президент США знову оповитий скандалами і навіть судовими переслідуваннями, але так само має значну підтримку серед американців, які схильні вірити популістам).

Україна може стати важливим чинником президентської кампанії-2024, адже перемога у війні з Росією означатиме і перемогу Байдена як лідера ключового союзника Києва.

Особисте життя Джо Байдена та родина

Цікаві факти з біографії Байдена

Джо Байден – скорпіон за гороскопом, йому 80 років.

скорпіон за гороскопом, йому 80 років. Зріст політика становить 183 сантиметри, в університеті він грав у американський футбол на позиції ресівера та мав значні успіхи, це дозволило йому позбутися дитячих комплексів щодо незначного заїкання, а також мати неабиякий успіх у дівчат.

Байден має ірландське коріння та є римо-католиком, тому дещо порушує традиційну для американської політичної еліти формулу-акронім WASP (білі англосаксонські протестанти).

Джо Байден був двічі одружений. Перша дружина – Нейлія Хантер трагічно загинула у ДТП у грудні 1972 року, разом з нею загинула донька подружжя – Наомі, а двоє синів – Бо і Хантер отримали значні травми.



Джилл і Джо Байден з дітьми / Фото з архіву Байденів

Старший син політика Бо Байден або Джозеф Робінетт Байден Третій пішов шляхом батька і робив кар'єру в політиці – він служив в Іраку, мав офіцерське звання, був генеральним прокурором штата Делавер. 30 травня 2015 року Бо Байден помер від раку мозку.

Молодший син президента –– відомий репутацією плейбоя та численними скандалами (там повне бінго з наркотиками, сексом, подружніми зрадами та корупцією). Деякі з них мають український слід, зокрема, Хантер Байден перебував у наглядовій раді української компанії Burisma, не маючи для цього жодних талантів.Пізніше ці факти зацікавлять опонентів батька на виборах президента США у 2020 році та ледь не поховають усю кампанію Джо Байдена. Врятували її розуміння, що інакше буде Трамп, а також виважена позиція української влади – президент Зеленський на піддався тиску тогочасного президента США, пішов на значний ризик і відмовився грати на боці Трампа та пояснювати апатію Байдена до генерального прокурора Шокіна.

Друга дружина Джо Байдена – Джилл Трейсі Джейкобс, нині – перша леді США. Як і Джо, Джилл є ревною католичкою та дуже релігійною особою. Джилл та Джо одружилися у 1977 році, для обох це був другий шлюб.



Подружжя Байденів / Фото AP

У подружжя є донька – Ешлі Байден. Вона народилась 8 червня 1981 року. Ешлі кілька разів опинялась в епіцентрі гучних скандалів, проте, нині більше відома, як громадська активістка і модна дизайнерка.