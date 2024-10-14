Джо Байден прибуде до Німеччини наприкінці тижня, – речник уряду країни

У Німеччині підтвердили, що президент США Джо Байден вже невдовзі прибуде з візитом. Станеться це вже наприкінці поточного тижня.

Нагадаємо, що візит американського лідера був запланований на кінець минулого тижня. Однак на тлі урагану Мілтон поїздку довелося скасувати. Також через це перенесли саміт на підтримку України на базі ВПС США в Рамштайні.

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Візит Байдена до Німеччини

Речник уряду Німеччини Вольфганг Бюхнер підтверджує, що президент США Джо Байден планує прибути до Німеччини наприкінці тижня.

Зазначається, що Федеральний уряд тісно співпрацює з урядом США щодо деталей. Подробиць візиту Байдена він поки повідомити не зміг.

Варто зауважити, що Джо Байден мав особисто відвідати Німеччину 10 – 13 жовтня та головувати на засіданні у форматі "Рамштайн", яке заплановане на 12 жовтня. Також мала відбутись зустріч Байдена з українським президентом Володимиром Зеленським.

Президент України говорив, що очікує, що наступний тиждень може стати "історичним" для оборони нашої країни. Він акцентував на важливих рішеннях, які потенційно могли ухвалити на "Рамштайні".