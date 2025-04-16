"Стільки шкоди за 100 днів": Байден розкритикував дії Трампа
- Джо Байден критикує дії адміністрації Трампа, звинувачуючи її в руйнуваннях державної системи та загрозі для соціального забезпечення.
- Байден підтримує масові протести проти скорочення соцвиплат, наголошуючи на важливості захисту програми соціального забезпечення.
Джо Байден публічно розкритикував дії нової адміністрації США, натякаючи на Дональда Трампа. Колишній президент звинуватив свого наступника у масштабних руйнуваннях державної системи та попередив про загрозу для соціального забезпечення мільйонів американців.
Про це розповідає 24 Канал з посиланням на CNN. Байден заявив, що менш ніж за 100 днів після передачі влади уряд завдав "руйнувань і шкоди", які "буквально захоплюють дух".
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Адміністрація Трампа під шквалом критики
Колишній президент США виступив на конференції ACRD-2025, де наголосив на негативних наслідках скорочень у федеральних установах. За словами Байдена, державні сервіси, зокрема сайт Адміністрації соціального забезпечення, вийшли з ладу – багато американців не можуть отримати доступ до критично важливих послуг.
Він наголосив, що це не просто про цифри в бюджеті, а мова йде про життя мільйонів людей.
Варто зауважити! Попри жорсткі заяви щодо політики Трампа, про війну в Україні у своїй заяві Байден не згадав.
У США тим часом готуються масові протести: демократи закликають громадян до загальнонаціонального дня дії проти скорочення соцвиплат. Байден підтримав ініціативу та вкотре заявив про необхідність захисту програми соціального забезпечення.