Україна змушена економити ракети ППО: у США вказали на наслідки зволікання з допомогою

Відсутність фінансування від Сполучених Штатів впливає не лише на здатність надсилати озброєння Україні, але й допомагати з ремонтом вже наданого. Тому, наша країна наразі вимушена заощадливо використовувати засоби протиповітряної оборони.

Речник американського оборонного відомства Патрик Райдер під час брифінгу зауважив, що через брак фінансування Пентагон не може вилучати зброю з власних запасів. Це заважає задовольняти найнагальніші потреби України на полі бою, а зокрема артилерійські снаряди, протитанкові засоби, ракети ППО.

Дивіться також Отримаємо зброю, якої ще нема, і можемо перехитрувати Росію: які підсумки "Рамштайну"-18

Проблеми із забезпеченням засобів ППО для України

Патрик Райдер розповів, що Сполучені Штати наразі не здатні задовольняти потреби України на фронті.

Без додаткового фінансування ми не можемо надавати системи й обладнання для задоволення середньострокових і довгострокових потреб і допомагати їм підтримувати в робочому стані системи, які ми вже надали раніше,

– наголосив речник.

Він також зазначив, що Пентагон продовжить співпрацювати з Конгресом і закликатиме якнайшвидше ухвалити рішення про додаткове фінансування.

Джон Кірбі про "важкі рішення ЗСУ"

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив про те, що під час російської ракетної атаки 23 січня, ЗСУ "ухвалювали важкі рішення". Мовиться про роздуми щодо того, скільки ракет ППО використати, оскільки відсутність рішення стосовно продовження фінансування військової допомоги від США змушує заощадливо використовувати надане озброєння.

Очевидно, їм (росіянам – 24 Канал) байдуже, що вони не влучають у все, але саме тому так важливо, щоб ми отримали це додаткове фінансування, тому що, як я вже казав раніше, українці ухвалювали важкі рішення на полі бою про те, чим вони збираються стріляти, а що вони збираються приберегти на інший день,

– розповів Кірбі.

За його словами, у США не бачать жодного серйозного поштовху з боку росіян до якогось наземного наступу. Втім, на його думку, ймовірність загрози все ж є.

Координато також зазначив, що окупанти намагаються вивести з ладу українські системи протиповітряної оборони, які досить ефективно збивають з неба багато чого з того, що пролітає.

Що прогнозують у Раді національної безпеки Білого дому