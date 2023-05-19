"Тошнотик" і "підлабузник": Джонсон не шкодував слів для Макрона після переговорів з Путіним

Постійні телефонні розмови президента Франції Еммануеля Макрона з диктатором Путіним набридли не тільки українцям. Як виявилося, колишній прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон також засуджував Макрона за постійні "реверанси" перед Кремлем.

Ба більше, ці дії настільки розгнівали британського очільника, що він назвав Макрона "путінським підлабузником". Крім цього, Джонсон не цуравшись пообіцяв "йому врізати".

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Джонсон розлютився на Макрона через телефонні розмови з Путіним

Колишній помічник голови британського уряду Гуто Харрі в одному з подкастів розповів, що Борис Джонсон почав емоційно висловлюватися про французького президента через кілька місяців після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За його словами, на одній із зустрічей експрем'єру Британії урвався терпець і він просто визвірився на Еммануеля Макрона.

По суті, він сказав: "Він — слово з чотирьох літер, яке починається на C (нецензурне слово англійською – 24 Канал), він — дивак, він — путінський підлиза,

— наголосив Харрі.

Він також додав, що йому здавалося, що Джонсон навіть хотів фізично нашкодити Макрону. Адже ексочільник британського уряду вжив англійський термін "зняти боксерські рукавички", а також казав, що "мені доведеться врізати йому".

Зрештою Харрі підкреслив, що лідери обох країн помирилися та почали добре ладнати. До того ж вони навіть хильнули по чарці на одній із зустрічей.

"Вони пішли разом випити віскі на саміті "Великої сімки", – сказав експомічник Джонсона.

На цей подкаст також відреагував і речник Бориса Джонсона. Він заявив, що експрем'єр Британії не визнає розповідь Харрі та заперечує його твердження щодо образливих слів Макрону.

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