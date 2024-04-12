Пропонує інший пакет: спікер Джонсон веде переговори з Білим домом щодо допомоги Україні

Спікер Палати представників США Майк Джонсон веде перемовини з Білим домом, готуючись до голосування про військову допомогу для України та Ізраїлю. Він пропонує інший пакет допомоги, який відрізнятиметься від попереднього.

Про плани спікера Палати представників США повідомив лідер республіканців Стів Скаліз.

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Джонсон веде перемовини з Білим домом: що пропонує

Стів Скаліз заявив, що Джонсон веде переговори з представниками Білого дому про пакет, який відрізнятиметься від сенатського, щодо зовнішньої безпеки на 95 млрд доларів і включатиме кілька вимог республіканців.

Це сталося після того, як Джонсон впродовж кількох місяців відкладав надання допомоги, яка забезпечить Київ вкрай необхідними боєприпасами та зброєю, намагаючись знайти слушний час для просування пакета.

Жодної угоди досягнуто не було. Очевидно, що угода має бути досягнута не тільки з Білим домом, а й з нашими власними членами,

– заявив Скаліз.

В AP зазначили, що Джонсон перебуває між республіканською конференцією, яка розділилась у питанні підтримки України, а також двома претендентами на посаду президента, які ворогують з приводу позиції США щодо війни в Україн і та решти світу загалом.

Зокрема президент США Джо Байден неодноразово дорікав республіканцям за відмову допомогти Україні, кажучи, що вони виконують волю Путіна і шкодять безпеці США. Тим часом Дональд Трамп, ймовірний кандидат від республіканців, заявив, що хоче підштовхнути США до більш ізоляціоністської позиції.

Раніше повідомлялося, що основний мотив Джонсона щодо змін у законопроєкті – "не дарувати" Україні допомогу. Він наполягає, аби підтримка була у форматі кредиту або ленд-лізу.