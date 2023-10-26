Новий спікер Палати представників сказав, що допомогу Україні надати можна – "за певних умов"

25 жовтня у Палаті представників США визначилися зі спікером. Майк Джонсон став четвертим і останнім кандидатом. Під час своєї інавгураційної промови він заявив, що готовий підтримувати Україну.

Втім, він наголосив, що Україна не отримуватиме від США допомогу просто так. Для цього наша держава повинна буде виконувати певні умови.

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Джонсон за підтримку України, але з умовами

У нього спитали, чи підтримує він збільшення допомоги України.

Ми всі підтримуємо... У нас будуть умови щодо цього, над якими ми працюємо,

– наголосив він.

За словами Джонсона, "ми хочемо підзвітності". Крім того, є прагнення мати чіткі цілі від Білого дому. Водночас він додав, що вестимуть дискусії, і що це буде "дуже продуктивно".

Позиція Джонсона щодо України змінилася

На самому початку повномасштабного вторгнення його риторика була дещо іншою. Джонсон наголошував, що є прихильником України, а також суверенітету нашої держави. Він висловив підтримку українському народові, засудивши російську агресію.

Так, у березні 2022 року він наголосив, що Росія "не зможе знищити українську націю". Джонсон додав, що США та їхні союзники надалі підтримуватимуть Україну. Крім того, закликав посилювати санкції проти країни-агресорки.

Він також відвідав Україну у квітні 2022 році та зустрівся з Володимиром Зеленським. Джонсон зазначив, що США надалі надаватимуть нашій державі військову та іншу допомогу.

Крім того, Джонсон виступав за те, щоб Україна отримала статус кандидата в члени ЄС. На його думку, це допоможе зміцнити оборону й економіку нашої держави.

Пізніше він віддав свій голос проти надання Україні додаткової допомоги. Ба більше, у травні 2022 року він тиснув, щоб підтримка нашій державі не переважала над внутрішніми питаннями Сполучених Штатів.

Звернімо увагу, що лідер більшості Том Еммер вибув з перегонів за посаду спікера Палати представників США. Після цього кандидатуру 51-річного Майка Джонсона висунули на голосування і він таки його виграв. За нього були 220 республіканців. Натомість жодний демократ не віддав йому свого голосу.