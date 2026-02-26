Яку постанову затвердив уряд?

Кабінет міністрів своєю постановою №1137 затвердив єдиний зразок службового посвідчення посадових осіб в Україні. Це стосується і працівників органів виконавчої влади, пише Дебет-Кредит.

Постанова передбачає, що усі посвідчення мають бути виконані у формі пластикової ID-картки. При цьому до неї встановлюються чіткі вимоги:

розміри картки – 85,6 на 54 міліметрів;

обов'язкова наявність безконтактного електронного носія.

Рішення уряду покликане осучаснити вигляд посвідчень посадовців з огляду на активний розвиток, який отримали поліграфічні, цифрові та захисні технології сучасності.

За законом, персональне службове посвідчення повинне мати обов'язкові елементи:

візуальну інформацію про особу;

статус людини;

її повноваження.

Повну інформацію про службовця також заносять на безконтактний носій картки.

Фахівці пояснюють, що оновлення посвідчень було необхідне, зважаючи на розрізненість різних бланків і форм.

Важливо! Пластикові картки прийшли на зміну паперовим не лише через бажання осучаснити посвідчення. Адже старі "книжечки" були легкодоступними для підробок, що зменшувало довіру до них громадян.

Як має виглядати посвідчення поліцейського?

Відповідно до рішення уряду затверджений наказ Міністерства внутрішніх справ України, який визначає вигляд службового посвідчення поліцейського.

У ньому вказано, що дизайн службового посвідчення повинен мати специфічні захисні елементи:

геометричну сітку;

приховані зображення;

мікротекст;

райдужний друк тощо.

На лицьовій стороні, окрім власне інформації про поліцейського, зображується:

напис "Національна поліція України" у верхній частині;

емблему Нацполіції з використанням жовтого, синього та сірого кольорів;

напис "Службове посвідчення" темно-синього кольору. у нижній частині.

Також на лицьовій стороні наносять серію бланка з двох літер та знака "№" і номер бланка службового посвідчення з 6 знаків.

На зворотній стороні посвідчення наносять зображення восьмикутної зірки із літерами UA посередині. Її фарба змінює колір під різними кутами зору.

До того ж на звороті має бути зображення емблеми Національної поліції України. Його наносять невидимою при денному світлі захисною фарбою.

Зауважте! Детальніше із виглядом службового посвідчення українських поліцейських можна ознайомитися у наказі МВС №347.

Чи можна фотографувати посвідчення поліцейських?