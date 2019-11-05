Бюджет 2020: підтримка реформ та збільшення фінансування – що пообіцяли в уряді для сфери освіти
У проєкті бюджету на 2020 рік український уряд планує збільшувати фінансування освіти. За словами прем'єр-міністра України Олексія Гончарука, інвестувати в дітей є правильним кроком для держави.
Про це Гончарук розповів на презентації проєкту Бюджету-2020, за який незабаром голосуватимуть у Верховній Раді у другому читанні.
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Сфера освіти в наступному році буде фінансуватись ще краще. Недостатньо добре, але це вже набагато краще ніж нічого,
– розповів Олексій Гончарук.
Згідно з проєктом Бюджету, вже в наступному році сфера освіти отримає 145,1 мільярда гривень.
В першому документі проєкту державного Бюджету на освіту планували виділити 136,4 мільярда гривень.
Також прем'єр розповів про плани уряду допомагати популяризувати професійну технічну освіту профільному міністерству. Для цього з бюджету виділять 259 мільйонів гривень.
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Очільник Кабінету Міністрів вкотре підкреслив важливість розвитку опорних шкіл та ліквідацію малокомплектних. Зокрема на Нову українську школу у бюджеті заклали 1,4 мільярди гривень.
Презентація проєкту Бюджету-2020 до другого читання – дивіться відео: