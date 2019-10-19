Новосад пообещала добиться повышения зарплаты учителям в госбюджете 2020

Министр образования Анна Новосад назвала своей целью вместе с парламентским Комитетом по вопросам образования, науки и инноваций добиться изменений уровня зарплат учителям в госбюджете 2020. Пока бюджет был одобрен в первом чтении, поэтому Новосад планирует внести изменения в закон ко второму чтению.

"Проект госбюджета на 2020 год. Самый сложный вопрос – заработные платы педагогов, которые в проекте первого чтения остаются на уровне 2019 года + индексация. Наша цель с Комитетом по вопросам образования, науки и инноваций – ко второму чтению выйти с изменениями к уровню заработных плат", – написала Новосад в своем фейсбуке.

Читайте также: В бюджет не заложили повышение зарплаты учителям

"Буду откровенна, выполнить в полном объеме 822 постановление будет крайне сложно, его нужно пересматривать. Но наша позиция однозначна – мы должны поддержать те категории педагогов, которые получают низкую заработную плату. Такие как молодые учителя, мастера производственного обучения и воспитатели", – добавила глава Минобразования.

Она добавила, что такие поправки в бюджет подавало МОН и они были поддержаны образовательным Комитетом Рады.

"Наша общая цель – сделать их реальностью до финального принятия бюджета. Убеждена, что найдя средства на дороги, аэропорты и фестивали, мы точно можем найти их на повышение престижности труда педагогов", – отметила Новосад.

Какие расходы в проект госбюджета 2020 заложены на образование?

Общая сумма расходов – 136,4 миллиарда гривен. Это на 7,7 миллиарда гривен больше по сравнению с предыдущим годом. Впервые в проекте госбюджета предусмотрены расходы на развитие учреждений высшего образования в объеме около 0,3 миллиарда гривен. При этом размер расходов на зарплаты учителям остался на уровне предыдущего года, несмотря на обещания об увеличении.