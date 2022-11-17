"Росіяни тепер задумаються": Арестович прокоментував результати ракетного обстрілу
Якщо порівнювати обстріли 10 жовтня та 15 листопада, то ефективність роботи ППО зросла на 20%. Навіть якщо порівнювати кількість жертв та вражених об’єктів, то помітно, що ефективність ППО росте.
Про це на ютуб-каналі ФЕЙГИНLIVE розповів радник глави ОПУ Олексій Арестович, передає 24 канал. Він також зазначив, що це вкрай позитивний меседж, який не може не змусити задуматися росіян щодо завдань та ефективності їх виконання.
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За словами Арестовича, після обстрілу, який був 15 листопада, Столтенберг дуже чітко сказав, що пріоритетна ціль НАТО – посилення української системи ППО.
Це потрібно також, аби не було нових прецедентів із залітанням будь-яких ракет на територію Польщі та інших країн Альянсу.
Детальніше про ефективність української ППО: дивіться відео
Арестович зазначає, що нам потрібні NASAMS, бо у роботі з цими системами менше шансів втратити керування, аніж працюючи із старезними С-300.
Я взагалі здивований, що С-300 літають впринципі, ми звісно доглядаємо за ними і стараємось, але це така собі історія,
– каже Олексій Арестович.
Коротко про масований ракетний удар по Україні 15 листопада
- 15 листопада польські ЗМІ повідомили, що у в селі Пшеводув поблизу українського кордону впали дві ракети. Попередньо відомо про щонайменше 2 загиблих.
- Як повідомляють пропагандистські ЗМІ, у міноборони Росії заявили, що "це є відкритою провокацією". Окупанти наголошують на тому, що "жодних ударів по цілях поблизу українсько-польського державного кордону російськими засобами ураження не було".
- Секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що Україна виступила за спільне розслідування падіння ракет у Польщі. Ба більше, Київ готовий надати докази російського сліду в цьому інциденті.
- 16 листопада генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що у Польщі впала українська ракета, яку сили ППО запустили, щоб збити російський смертоносний снаряд. За даними ЗМІ, такої думки дотримується і президент США Джо Байден. При цьому генсек НАТО наголосив, що Україна не винна в тому, що трапилося. Винна за загибель 2 людей лежить на Росії.
- Президент Польщі Анджей Дуда також заявив, що ракета, ймовірно, була від української ППО, але виготовили її у Росії. Мовляв, доказів того, що снаряд запустили росіяни – немає. Крім того, за його словами, ознак нападу на Польщу не зафіксували.