F-16 може збивати дрони, але чи це ефективно: льотчик-інструктор пояснив, які є альтернативи

Винищувач F-16, який 16 травня виконував завдання зі збивання ворожих повітряних цілей, імовірно, впав. В експертному середовищі виникли сумніви щодо доцільності застосування потужних літаків для знищення БпЛА.

Полковник запасу ЗСУ, військовий експерт та льотчик-інструктор Роман Світан розповів 24 Каналу, яке призначення мають винищувачі F-16 та які авіаційні засоби можуть ефективніше збивати ворожі безпілотники. До слова, Україна та Чехія створять спільну школу з навчання пілотів та інших фахівців для обслуговування F-16.

До теми У Норвегії підтвердили передачу Україні усіх обіцяних F-16: коли будуть винищувачі

Існують інші механізми

Світан зазначив, що будь-який багатофункціональний винищувач призначений для ліквідації будь-якого літального апарату, зокрема безпілотників. F-16 може це здійснити, проте водночас він здатний робити набагато більше функцій та набагато краще, ніж збивати БпЛА.

Зверніть увагу! У Повітряних силах розповіли, що 16 травня було втрачено зв’язок із літаком F-16, який був залучений до відбиття повітряного нападу ворога. На борту літака виникла нештатна ситуація, проте пілоту вдалося відвести літак якомога далі від населеного пункту й успішно катапультуватися.

"Збивати за допомогою F-16 російські "Шахеди" – це приблизно так само, як забивати цвяхи мікроскопом. Це можна зробити, але мікроскоп призначений не для цього, а для вирішення інших завдань. Проте якщо дуже треба, цвях ним можна забити. Однак при цьому мікроскоп може пошкодитись", – пояснив льотчик-інструктор.

Для протидії "Шахедам", на його думку, існують інші механізми – набагато простіші, дешевші та ефективніші.

Оптимальний варіант – це легкомоторні літаки рівня бразильського EMB-314 Super Tucano. Насправді є понад десяток модифікацій таких літальних апаратів. Вони мають бути обладнані нічним прицілом та кулеметом,

– пояснив військовий експерт.

Наразі, пояснив він, Україна не має таких легкомоторних літаків, тому зрозуміло, що буде використовувати F-16 тоді, коли вже немає чим виконати таке завдання.

Проте, за його словами, необхідно закупити кілька ескадрилій легкомоторних літаків рівня штурмовиків з кулеметами. Головне, щоб у них була дешева година польоту. Наприклад, у EMB-314 Super Tucano вона коштує приблизно 500 доларів. Для порівняння – вартість години польоту F-16 близько 5 тисяч доларів.

Також потрібно запускати виробництво дронів, які здатні знищувати "Шахеди". В Україні вони є,

– сказав Роман Світан.

Військовий експерт додав, що зараз планується масштабувати їхнє виробництво. Потрібен механізм управління, щоб перенацілити Повітряні сили на використання таких дронів.

Зазначимо, що президент Української авіаційної асоціації пілотів Геннадій Хазан впевнений, що "літаки F-16 не мають застосовуватися для знищення таких цілей, як БпЛА". За його словами, для цих літаків "технічне завдання було написане трошки інше" і таке їх використання є "необхідним заходом".