В Україні дещо покращилась економічна ситуація під час коронавірусної кризи. У НБУ, проте, зазначають, оптимістичні висновки наразі робити рано.

Дані за травень показали покращення

Дані за травень 2020 показують покращення в економіці України. Про це повідомив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб, інформує "РБК-Україна".

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Я не буду оптимістично говорити, що економіка пройшла дно кризи і так далі. Але ми все-таки бачимо незначне поліпшення,

– зазначив Сологуб.

Яка ситуація станом на травень:

покращення у роздібній торгівлі та промисловості;

немає покращення у транспорті – через те, що відновлення регулярних пасажирських перевезень відбулось вже у червні.

У НБУ зазначають, що роблять все можливе для підтримки економіки і готові розробити нові заходи.