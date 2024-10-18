Ті моделі не зовсім справедливі, – Зеленський назвав зауваження щодо економічного бронювання

Економічне бронювання в Україні має бути справедливим. Завдання знайти цю справедливість мають Мінекономіки та прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Однак критерієм повинна бути не професія.

Економічне бронювання в Україні ще не запроваджене, бо це складне питання. Про це Президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю, яке транслювали в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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"Ті моделі, які вони показували мені, не зовсім справедливі. Тут складно обирати одну професію, не обирати іншу. Мають бути інші критерії. Критерієм має бути не професія", – наголосив він.

Український лідер підкреслив, що вже визначений перелік професій, від яких залежить робота критичної інфраструктури та без яких не може вижити українська армія. Щодо інших професій – це складне питання, знайти для цього баланс дуже непросто.

"Військові бояться, що через це буде недостатньо нових сил. Бізнес по-іншому ставиться. Якщо це буде, то які критерії? Щоб не було так, що мовиться лише про бізнес з великими прибутками. А як щодо середнього, малого бізнесу? Тому, мені здається, тут поки балансу немає, не можна просто шашками махати", – додав президент.

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