Дії США змусили прокинутись: чи є фінансовий план "Б" в України

У адміністрації Дональда Трампа заявили про припинення військової допомоги для України. Це також може вплинути й на економічне становище нашої держави, проте є союзники, які, ймовірно, зацікавлені в українській стабільності.

Якщо ж відносини із США серйозно погіршаться, то, можливо, українській владі буде потрібен економічний план "Б". Економіст Сергій Фурса розповів 24 Каналу, що, попри все, наша держава не перебуває у кризовій ситуації, адже є гарантоване фінансування на весь 2025 рік.

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Дефіцит українського бюджету

Сергій Фурса підкреслив, що той дефіцит бюджету, який є в України під час бойових дій, можна буде перекрити фінансовою допомогою європейських союзників.

Це взагалі не проблема, зважаючи на ті постанови, які зараз ухвалюють у Європі. Там приймають кардинальні рішення, адже ресурси для цього у європейців є,

– сказав він.

Європа займає сильну позицію

Економіст підкреслив, що європейських лідерів спочатку шокував виступ Джей Ді Венса в Мюнхені, а потім те, що сталось в Овальному кабінеті.

Припинення військової допомоги американцями заднім числом говорить, що США зовсім не є надійним союзником для будь-якого партнера, зокрема і для Європи,

– зауважив він.

На думку Сергія Фурси, такі дії США змушують європейців прокидатися. Вони фокусуються на власній безпеці.

Зараз виглядає, що безпека України є одночасно безпекою Європи. Там не можуть допустити жодної нашої поразки, адже розуміють, що вони будуть наступними,

– висловився він.

До слова, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила план "Переозброїти Європу", який дозволить виділити 800 мільярдів євро на оборонні потреби, зокрема для підтримки України. План передбачає збільшення витрат на оборону державами-членами, надання 150 мільярдів євро позик та залучення приватного капіталу.