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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
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      Чи впустили російських бізнесменів, які потрапили під санкції США, на економічний форум в Давос

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      Засніжений швейцарський курорт Давос у передчутті своєї традиційної події року – Всесвітнього економічного форуму. Майже 50 років на ньому провідні політики та економісти світу вирішували долю планети.

      У 2019 році у Давос приїде приблизно три тисячі учасників. Та представництво світових лідерів на заході буде найменшим за всю його історію.

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      Дональд Трамп скасував поїздку у Швейцарію через рекордний в історії США "шатдаун".

      Що таке "шатдаун"?Це тимчасова часткова зупинка роботи державних органів й геть не виняткове явище у США. Лише у 2018 році американський уряд зупиняв свою роботу тричі, здебільшого через проблеми з ухваленням бюджету.

      Не відвідає форум й президент Франції Еммануель Макрон, який з листопада 2018 року намагається вгамувати в країні протестний рух "жовтих жилетів". 

      Хто такі "жовті жилети" та чому вони протестують?Це водії, які протестували проти підвищення цін на пальне, екологічного податку, а також проти "несправедливої політики уряду", що підриває купівельну спроможність населення. У Парижі вже були і сутички з поліцією, і сльозогінний газ, і БТРи на вулицях, і барикади, і палаючі шини, і тисячі затриманих. 

      Британську прем'єрку Терезу Мей на Форум у швейцарські Альпи не пустив Brexit. Китайці ж відрядили на Всесвітній економічний форум не першу особу, а лише віце-президента Ван Цишаня. 

      Десять років минуло з того часу, як до Давоса ще у статусі прем'єр-міністра приїздив Володимир Путін. Проте у 2019 році очільника РФ у Швейцарії точно не буде "через робочий графік".

      Водночас швейцарці впустили на форум опальних російських бізнесменів, які нині під санкціями США – Олега Дерипаску, Віктора Вексельберга й Андрія Костіна. Спочатку трійці відмовили, а згодом все ж дозволили відвідати окремі заходи.

      Їдуть до Давоса й українці: нашу делегацію очолить Петро Порошенко. Президент має намір обговорити інвестиції та хоче зустрітися з керівниками багатьох відомих міжнародних компаній. Цікаво, що на першому плані у повістці дня цьогорічного форуму – саме економічні питання, минулого ж року увага була прикута до проблем довкілля.

      Нагадаємо, 6 квітня 2018 року США ввели персональні санкції проти олігархів, наближених до президента Росії Володимира Путіна. У переліку опинилось 38 російських багатіїв. Найбільше з російських товстосумів постраждав Олег Дерипаска, адже вплив санкцій суттєво відчули його холдинги En+, US Rusal і ще 6 пов'язаних з олігархом компаній.

      Теги: Новини України Новини Росії Тереза Мей Давос Володимир Путін Дональд Трамп Еммануель Макрон
      Джерело: 24 канал
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