Кремль сигналізує про ризик обвалу економіки Росії: реакція еліт може вдарити по Путіну
- Російська економіка зазнає проблем через війну проти України. Також низькі ціни на нафту б'ють по Росії.
- В Росії вже говорили про ризик обвалу економіки. Якщо ціни на нафту будуть стабільно низькими, то це дійсно суттєво вдарить по Росії.
- Доктор економічних наук Ігор Ліпсіц прокоментував, яка ситуація в Росії сьогодні.
Є різні прогнози щодо того, що буде з російською економікою. Зрозуміло, що низькі ціни на нафту тиснуть на Росію. А дефіцит бюджету там вже більш ніж серйозний.
Про це 24 Каналу розповів доктор економічних наук Ігор Ліпсіц. Ще у березні 2025 року диктатор Путін Російський союз промисловців і підприємців, куди приїжджає бізнес та олігархи, попередив їх про можливість "обвалу економіки".
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Ці проблеми можуть загрожувати існуванню Росії
Як наголосив Ліпсіц, розмову про проблеми в економіці почав не Путін. Про це ще говорили у центробанку Росії, де попереджали Кремль, що світові ціни на нафту можуть знову на тривалий час обвалитися. Попереднього разу це було з 1980 по 1998 рік – і СРСР цього не витримав.
Низькі ціни на нафту загрожують існуванню Росії. Коли зникає основне джерело грошей в економіці, то жити стає тяжко. Тоді під рукою йдуть останні інструменти – забрати гроші в населення. Свого часу це зробив СРСР. Там конфіскували 369 мільярдів рублів,
– сказав Ліпсіц.
Станом на травень в Росії вже дефіцит бюджету становить 3,2 трильйона рублів. І ситуація буде лише гіршою. У такому випадку можна розраховувати на варіанти, що наближені до Путіна люди почнуть "рухатися".
Коли стане зрозуміло, що конвертувати своє становище у велике багатство стає неможливо, то в цей момент можуть бути перестановки в керівництві країни. Тоді стає невигідно підтримувати царя. Він перестає усім подобатися,
– зазначив Ліпсіц.
Додамо, Росія змушена скорочувати видатки у бюджеті. Там вже зменшують фінансування програм розвитку авіапрому, промисловості, транспорту та технологій.