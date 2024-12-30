Путін удає, що все чудово: ексміністр пояснив, які кроки диктатора наближають розвал Росії

Росія хоч і продовжує вести війну в Україні, поступово бойові дії виснажують її сили і ресурси. Це дається взнаки насамперед на російській економіці, яка зазнає потужних ударів.

Про це 24 Каналу розповів міністр закордонних справ України у 2007 – 2009 роках Володимир Огризко, зазначивши, що на Росію чекають невтішні перспективи. Також видання Politico, підсумовуючи 2024-й, назвало Владіміра Путіна одним із найголовніших невдах року, зокрема, через те, що Україні вдалося встановити контроль над частиною території Курщини.

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Путін чудово поінформований

Огризко наголосив, що Путін останнім часом виглядає невпевнено та поводиться нервово. Це відбувається, тому що очільник Кремля чудово розуміє, що насправді відбувається в російській економіці, яка рухається до своєї катастрофи.

Курс рубля продовжує падати, і деякі російські економісти прогнозують, що до кінця 2025 року він знизиться до 200 рублів.

Якщо це відбудеться, то з полиць російських магазинів будуть виметені всі товари. Області почнуть відгороджуватись від інших, тому що їм доведеться хоч якось себе годувати. Це призведе і до політичного відокремлення російських регіонів,

– підкреслив ексміністр.

Путін, на його думку, бачить, що російське населення тотально вимирає, тотально спивається, молодь сидить на наркотиках. У цієї країни немає перспективи, і він про це знає. Це на "прямих лініях" він удає, що все чудово.

Однак якщо Путін забороняє главі центробанку Ельвірі Набіулліній підіймати ключову відсоткову ставку до 23%, щоб зупинити інфляцію, це, як припустив Огризко, означає, що він чудово поінформований про ситуацію в економіці, а вона починає шкутильгати.

Як тільки економіка почне остаточно тріщати, тоді і закінчиться війна, але це вже буде і без Путіна, і без Росії. Тому що як тільки російська економіка почне валитися, від Росії нічого не залишиться,

– зауважив Володимир Огризко.

Нагадаємо, що головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус вважає головним аргументом, який може примусити Росію до миру – це проблемна економіка. Якщо негативні тенденції в російській економіці збережуться, то у другій половині 2025 року ситуація матиме дуже негативні наслідки. Тоді Кремль буде змушений сісти за стіл переговорів та навіть піти на умови України.