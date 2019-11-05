Економіка України стрімко зросте в 2021 році, а от у 2020 будемо готуватися, – Гончарук

Поки українська держава змушена приймати рішення наосліп. Щоб цього уникнути, потрібно протягом наступного 2020 року створити ефективні та точні бази даних та підготуватися до економічного стрибка.

Такі думки висловив український прем'єр-міністр Олексій Гончарук в ефірі "Свободи слова" на ICTV у понеділок, 4 листопада.

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Голова уряду озвучив кілька важливих тез щодо планів Кабміну на найближчі роки:

► "Ми очікуємо, що цей рік буде роком інвентаризації та кадрового оновлення, а наступний – роком підготовки для економічного стрибка".

► "У нас повинна запуститися економіка, стрімко з'являтися нові робочі місця та виробництво".

► "Ми маємо забути, що таке корупція, маємо забути, що таке контрабанда та рейдерство як системні явища".

Гончарук додав, що розуміє: це складні завдання – але уряд до них готовий.

Також глави уряду говорив про те, що у 2020 році планують:

• Кількість державних службовців скоротити щонайменше на 10%.

• Запровадити новітні ІT-інструменти та сучасні бази даних.

• Провести перепис населення за допомогою онлайн-інструментів.

"Ми зараз як держава оперуємо жахливо неточними даними. Іноді приймаємо рішення наосліп", – наголосив Гончарук і зауважив, що цю ситуацію уряд планує кардинально змінити.

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