Про це повідомив журналістам його син Артем Кисельов. До цього політв'язню зламали руку, тримаючи у підвалі.
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Відомо не дуже багато. Тільки те що він поїхав на етап, був у Краснодарі, а зараз у "Владимирской области". Те, що російський "Червоний хрест" не може підтвердити, що він у полоні та засуджений, хоча він був представником "Червоного хреста" на момент викрадення,
— розповів він.
Син Кисельова також додав, що росіяни не підтверджують, що він у них засуджений.
За словами Артема, коли Кисельова тримали у підвалі, ще до етапування на територію Росії, то окупанти зламали чи виламали йому руку.
"Я так розумію, що нормального медичного огляду не надали, а продовжували тортури. Але зараз на етапуванні про продовження тортур мені не відомо", — зазначив він.
Головне про викрадення Олексія Кисельова
- 22 липня 2022 року російські силовики затримали Кисельова в Генічеську, а після цього вивезли до Криму в СІЗО. Його звинуватили в участі в "батальйоні імені Номана Челебіджихана" – формування, яке в Росії вважається терористичним.
- Російська прокуратура вимагала 10 років ув'язнення для нього. Також Кисельову закидають участь у морській блокаді Криму.
- Засновник батальйону імені Номана Челебіджихана Ленур Іслямов заперечує, що Кисельов причетний до нього.
- Окупанти піддавали тортурам Кисельова ще у Генічеську: його катували 5 днів, вимагаючи, щоб він зізнався на камеру, ніби є керівником партизанського руху.
- 27 жовтня 2022 року колишній капітан ВМС оголосив голодування через відсутність медогляду та ігнорування запитів на обстеження лікарем.
- 17 лютого 2023 року окупаційний суд у Джанкої засудив Олексія Кисельова до 8,5 років ув'язнення в колонії суворого режиму.