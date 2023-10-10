Про це повідомив журналістам його син Артем Кисельов. До цього політв'язню зламали руку, тримаючи у підвалі.

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Відомо не дуже багато. Тільки те що він поїхав на етап, був у Краснодарі, а зараз у "Владимирской области". Те, що російський "Червоний хрест" не може підтвердити, що він у полоні та засуджений, хоча він був представником "Червоного хреста" на момент викрадення,

— розповів він.

Син Кисельова також додав, що росіяни не підтверджують, що він у них засуджений.

За словами Артема, коли Кисельова тримали у підвалі, ще до етапування на територію Росії, то окупанти зламали чи виламали йому руку.

"Я так розумію, що нормального медичного огляду не надали, а продовжували тортури. Але зараз на етапуванні про продовження тортур мені не відомо", — зазначив він.

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