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      Екс-керівники "Укргазбанку" потрапили під арешт у справі про розкрадання 39 мільйонів гривень

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      Суд арештував ккс-керівників "Укргазбанку"
      Суд арештував ккс-керівників "Укргазбанку" / Фото з відкритих джерел

      Суд заарештував екс-заступника голови правління "Укргазбанку" та екс-члена спостережної ради, а також призначив домашній арешт керівнику підприємства.

      Запобіжні заходи екс-посадовцям банку обрані за підозрами у справі про розкрадання майна шляхом зловживання службовим становищем, повідомила Нацполіція.

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      Екс-посадовців банку підозрюють у тому, вони переказали на рахунки заздалегідь створеного підконтрольного підприємства 39 мільйонів гривень. Це було здійснено через перерахування грошей за оренду приміщень, якими банк фактично не користувався, та проведення у них ремонту.

      Заарештованому екс-заступнику голови правління банку суд залишив можливість вийти під заставу у 960,5 тисячі гривень; екс-члену спостережної ради – під заставу у 90 мільйонів гривень.

      Один із заарештованих – Олексій Омельяненко. Він був одним із головних бенефіціарів банку до його націоналізації під час кризи 2008-2009 років. У різні часи Омельяненко працював у банку на різних посадах, у тому числі – заступника глави правління та члена спостережної ради, повідомляє видання Finbalance.

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      Теги: Новини України Гроші Банки Кримінальні новини Розслідування Арешт
      Джерело: 24 канал
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