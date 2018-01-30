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Екс-командира київського "Беркута" судитимуть у Києві: ГПУ скерувала обвинувачення

17:58, сьогодні 145 Читать новость на русском
"Беркут" / Фото з вільних мереж

Генпрокуратура скерувала до Шевченківського райсуду Києва обвинувальний акт щодо екс-командира взводу київського полку "Беркут" за фактами злочинної протидії акціям протесту на Майдані Незалежності в ніч з 29 на 30 листопада 2013 року.

Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

"У ході досудового розслідування зібрано достатньо доказів для звинувачення колишнього командира взводу №2 оперативної роти №4 полку міліції особливого призначення "Беркут", підпорядкованого ГУ МВС України в Києві", – мовиться у повідомленні.

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У ГПУ зазначили, що зібрані докази свідчать про незаконне перешкоджання мітингам у Києві на Майдані Незалежності. Перешкоджання відбувалося із застосуванням фізичного насильства, навмисним перевищенням влади і службових повноважень, що супроводжувалося застосуванням спец засобів. Також наголошується, що відбувалося виконання "явно злочинного наказу".

"За цим епізодом протидії протестним акціям повідомлено про підозру в загальному 20 особам, в тому числі колишнім президенту України, секретарю Ради національної безпеки і оборони України та його заступнику, голові КМДА, начальнику ГУ МВС України в Києві, його заступнику та іншим правоохоронним органам" , – відзначили в ГПУ.

Окрім того, 10 підозрюваних оголошено в розшук.

Нагадаємо, 15 січня повідомлялося, що департамент спецрозслідувань ГПУ скерував до суду обвинувальний акт щодо 4 екс-"беркутівців" за злочини проти учасників Майдану.

Теги: Новини України Розслідування Новини Києва ГПУ Беркут Євромайдан
Джерело: 24 Канал
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