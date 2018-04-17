21:18
17 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
15°C
17°C 8°C
  • середа
    16°C 11°C
  • четвер
    12°C 11°C
  • п'ятниця
    15°C 8°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Безжальний російський бойкот. Російський футбол отримав нове обличчя
Вєсті Кремля
23:26, 16 квітня
Вєсті.UA. Перевага Ляшка над Гітлером. Місія
Вєсті.UA
20:19, сьогодні
Сепаратизм і геополітична гра: хто розгойдує ситуацію на Закарпатті
ЦРУ
09:15, 13 квітня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Відпочинок у санаторії
Згадати все
20:38, 16 квітня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Екс-посол США в Україні розповів про переваги нашої країни над Росією у війні на Донбасі

1209 Читать новость на русском
Джон Гербст
Джон Гербст / Голос Америки

На думку колишнього посла США в Україні Джона Гербста, війна на Донбасі є більш складною для президента РФ Володимира Путіна, ніж для Президента України Петра Порошенка.

Таку думку теперішній директор Євразійського центру імені Діну Патрічіу "Атлантична рада"він висловив на брифінгу у Харкові, повідомляє "Дзеркало тижня".

Війна в Донбасі для Путіна важча, ніж для Порошенка. Росія – велика країна, у неї більш потужна військова машина порівняно з Україною. Але це кремлівська, а не російська війна. Російські люди не хочуть воювати в Україні. Кремль веде війну, не інформуючи свій народ. І Путін приховує втрати свого народу,
– заявив колишній посол.

Читайте також: Санкції вихолощують Росію, і не лише в плані економіки, – експерт

Джон Гербст, зазначив, що на відміну від Росії, для України "це війна українського народу", який захищає свою Батьківщину і свою територіальну цілісність.

"Народ розуміє, що повинен захищатися. Це величезна перевага для України і для Порошенка. Тому, на мій погляд, в майбутньому, не знаю точно коли, але Кремль вирішить забрати свої війська, забрати своїх диверсантів з Донбасу", – переконаний Гербст.

Однак до цього часу Україні "вкрай важливо" бути готовою до ескалації на Сході та до необхідності захищатися.

Читайте також: Захід активніше підтримуватиме Україну: експерт про загострення стосунків США і Росії

Американський дипломат також підкреслив, що сприятливі умови для російської агресії створювала "сліпота" Заходу, але зараз ситуація змінюється.

"Ми були сліпі після Грузії, ми були сліпі після Криму. Але ми почали мало-помалу відкривати очі в Донбасі. Наша підтримка для України 4 роки тому – це була ганьба... Сьогодні ми ще не там, де повинні бути, але вже набагато ближче... Впливові люди в Росії зараз страждають від санкцій. І вони розуміють, що це – наслідок незаконної агресії Росії проти України", - заявив Гербст.

Він також припустив, що може "через півтора року, може, через 10 років", Кремль усвідомить помилку і прибере свої війська.

Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Новини США
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Нові правила паркування: що змінить закон
сьогодні, 19:00 Нові правила паркування: що змінить закон
Яніна Ткачук 1129
Готівковий курс валют 17 квітня: долар несуттєво впав
сьогодні, 20:16 Готівковий курс валют 17 квітня: долар несуттєво впав
200
Тихе дворіччя Гройсмана: чи буде відставка?
сьогодні, 17:02 Тихе дворіччя Гройсмана: чи буде відставка?
Микола Давидюк 700
Є кілька показників того, що санкції проти Росії не працюють
сьогодні, 15:03 Є кілька показників того, що санкції проти Росії не працюють
Дмитро Снєгирьов 1405
Аварія у Кривому Розі: усі подробиці жахливої трагедії
сьогодні, 14:01 Аварія у Кривому Розі: усі подробиці жахливої трагедії
5416
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук