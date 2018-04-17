Екс-посол США в Україні розповів про переваги нашої країни над Росією у війні на Донбасі

На думку колишнього посла США в Україні Джона Гербста, війна на Донбасі є більш складною для президента РФ Володимира Путіна, ніж для Президента України Петра Порошенка.

Таку думку теперішній директор Євразійського центру імені Діну Патрічіу "Атлантична рада"він висловив на брифінгу у Харкові, повідомляє "Дзеркало тижня".

Війна в Донбасі для Путіна важча, ніж для Порошенка. Росія – велика країна, у неї більш потужна військова машина порівняно з Україною. Але це кремлівська, а не російська війна. Російські люди не хочуть воювати в Україні. Кремль веде війну, не інформуючи свій народ. І Путін приховує втрати свого народу,

– заявив колишній посол.

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Джон Гербст, зазначив, що на відміну від Росії, для України "це війна українського народу", який захищає свою Батьківщину і свою територіальну цілісність.

"Народ розуміє, що повинен захищатися. Це величезна перевага для України і для Порошенка. Тому, на мій погляд, в майбутньому, не знаю точно коли, але Кремль вирішить забрати свої війська, забрати своїх диверсантів з Донбасу", – переконаний Гербст.

Однак до цього часу Україні "вкрай важливо" бути готовою до ескалації на Сході та до необхідності захищатися.

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Американський дипломат також підкреслив, що сприятливі умови для російської агресії створювала "сліпота" Заходу, але зараз ситуація змінюється.

"Ми були сліпі після Грузії, ми були сліпі після Криму. Але ми почали мало-помалу відкривати очі в Донбасі. Наша підтримка для України 4 роки тому – це була ганьба... Сьогодні ми ще не там, де повинні бути, але вже набагато ближче... Впливові люди в Росії зараз страждають від санкцій. І вони розуміють, що це – наслідок незаконної агресії Росії проти України", - заявив Гербст.

Він також припустив, що може "через півтора року, може, через 10 років", Кремль усвідомить помилку і прибере свої війська.