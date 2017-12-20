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НОВОЛУГАНСЬКЕ НЕГОДА В УКРАЇНІ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ НОВОРІЧНІ СВЯТА

Екс-прем'єр назвав гідних кандидатів на посаду голови НБУ

03:33, сьогодні 2587
На думку Єханурова, НБУ має очолити або Данилишин, або Пинзеник, або Данилюк
На думку Єханурова, НБУ має очолити або Данилишин, або Пинзеник, або Данилюк / Соцмережі

Колишній прем'єр-міністр України (2005-2006 роки) Юрій Єхануров вважає, що Нацбанк має очолити незаангажована людина, яка водночас є технократом. На його думку, на таку роль найбільше підходять доктор економічних наук Богдан Данилишин, екс-міністр економіки та фінансів Віктор Пинзеник або чинний міністр фінансів Олесандр Данилюк.

Про це він заявив у ефірі телеканалу News One.

Читайте також: На посаду голови НБУ розглядають дві кандидатури, – Гончаренко

"Сьогодні йде складний підбір людини, який прийняв би спадщину Гонтаревої, і їй за це нічого не було. Потрібна людина, яка наступними роками своєї служби, згладить всі моменти, які були", – підкреслив він.

За його словами, головна проблема сьогодні полягає в тому, що між урядом і Нацбанком немає взаємодії.

"З моєї точки зору, Смолій – дуже розумний технократ, але немає взаємодії між урядом і НБУ. Кожен українець втрачає на цьому, тому що один не може піти в гості до іншого", – додає політик.

Водночас колишній прем'єр-міністр зауважив, що Данилишин, Пинзеник і Данилюк можуть бути хорошими кандидатами на посаду голови НБУ, оскільки вони не є політично заангажованими.

Можна було розглядати академіка Данилишина, який очолює раду НБУ, і він був міністром економіки України. По-друге, дуже потужно виглядає фігура Віктора Пинзеника або чинного міністра фінансів Олександра Данилюка. Це люди, які працюють або працювали в уряді, і мають великий досвід роботи в фінансовій сфері. Це люди – політично незаангажовані, вони – технократи,
– констатував Єхануров.

Нагадаємо, Валерія Гонтарева заявила про свою відставку з посади голови НБУ. Функції керівника виконує перший заступник Валерії Гонтаревої Яків Смолій.

Поінформоване джерело 24 Каналу в НБУ розповіло, що Володимир Лавренчук стане наступним керівником Національного банку.

За словами нардепа від БПП Олексія Гончаренка, Рада має розглянути питання призначення нового очільника НБУ 21 грудня.

Теги: Новини України Новини політики НБУ Юрій Єхануров Богдан Данилишин Олександр Данилюк Віктор Пинзеник
Джерело: 24 Канал
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