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      Екс-"регіонала" Сабадаша суд відсторонив від посади мера Василькова

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      Володимир Сабадаш
      Володимир Сабадаш / "КиевВласть"

      Міського голову Василькова (Київська область) Володимира Сабадаша Печерський районний суд Києва відсторонив від посади. Чиновника серед іншого підозрюють у організації підкупу виборців.

      За словами заступника начальника Головного слідчого управління Нацполіції Максима Цуцкірідзе, Сабадашу суд обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання – він не повинен покидати межі міста. Крім того, міський голова Василькова має повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця проживання, а також утримуватися від спілкування зі свідками.

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      Сабадашу оголошено підозру за трьома статтями:

      – організація або керування злочином,

      – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем,

      – незаконне заволодіння будь-яким способом паспортом або іншим важливим особистим документом.

      У квітні поліція розпочала кримінальне провадження за фактом підкупу виборців в інтересах одного з кандидатів у Президенти України під виглядом міської бюджетної програми "Турбота", де людям роздавали по тисячі гривень. Напередодні Печерський районний суд міста Києва ухвалив рішення про відсторонення мера Василькова Володимира Сабадаша із займаної посади. Сподіваємося, це стане хорошою превенцією для всіх інших на цих виборах,
      – зазначив Цуцкірідзе.

      За словами Сабадаша, таке рішення суду є політичним. Також він заявив, що подаватиме апеляцію.

      Як Сабадаш став мером Василькова та чому виник резонанс? У червні 2013 року Володимира Сабадаш на позачергових виборах мера Василькова представляв "Партію регіонів", однак до його перемоги одразу виникли питання. Річ у тім, що тоді відрив "регіонала" від другого місця, яке посів представник партії УДАР Сергій Сабов (єдиний опозиційний канлилат), становив лише 234 голоси. Крім того, УДАРівці на виборах помітили так звані "каруселі" – автомобіль возив людей по різних дільницях, де ті намагалися проголосувати за інших осіб, або ж винести з дільниці виборчі бюлетені.

      У підсумку результати виборів мера Василькова оскаржили у Київському окружному суді, однак суд їх визнав дійсними. Крім того, згодом Київський апеляційний суд відмовив у задоволенні скарги щодо результатів виборів представникам УДАРу.

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      Теги: Новини політики Новини України Міністерство внутрішніх справ Судді Новини Києва Вибори мера Василькова
      Джерело: 24 канал
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