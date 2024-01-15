Росія перекинула залишки вагнерівців під Авдіївку: у ЗСУ навели докази
Джерело:47 окрема механізована бригада
Росія діє звичними методами, щоб позбутися неугодних громадян, на кшталт посіпак загиблого Євгєнія Пригожина, власника ПВК "Вагнера". Наразі вагнерівців перекинули на Авдіївський напрямок.
Наразі посіпаки загиблого "кухаря Путіна" штурмують позиції наших військових у найгарячіших точках. Таким чином Кремль позбувається залишків людей, що були вірними Пригожину.
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Ексвагнерівці тепер воюють під Авдіївкою
Українські військові із 47 окремої механізованої бригади розповіли, що той факт, що залишки приватної військової компанії "Вагнера" перекинули на Авдіївський напрямок, підтверджує один із шевронів терористів, на якому зазначено "курім, пляшем і *башем".
Ексвагнерівців помітили на Авдіївському напрямку / Фото з фейсбук-сторінки 47 окремої механізованої бригади
Наші захисники також наголосили, що виконали бажання росіян "потанцювати". Військові запевнили, що завдяки нашим бійцям з роти ударних безпілотних літальних апаратів 47 ОМБр росіяни тепер танцюють разом з Кобзоном та Пригожиним в пеклі.
Яка доля вагнерівців зараз
- В зоні бойових дій почали з'являтися російські підрозділи "Шторм V". Варто зазначити, що більшість цих підрозділів складаються з колишніх найманців, пов’язаних із відомою приватною військовою компанією "Вагнера". Примітно, що ці підрозділи пройшли ребрендинг і тепер перебувають у безпосередньому підпорядкуванні Міноборони Росії.
- Крім того, Кремль вжив заходів для реабілітації найманців "Вагнера". Зазначимо, що тепер цих людей офіційно визнають ветеранами та надають відповідні пільги. Ба більше приватну військову компанію "Вагнера" також включено в структуру управління Росгвардії.
- Водночас частина колишніх вагнерівців стала на бік проти російського диктатора Владіміра Путіна. Зокрема, ці люди долучилися до "Російського добровольчого корпусу" і наразі воюють проти армії країни-агресорки.
- Знайшов прилаштування частині колишніх вагнерівців і самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко. Він створив загін внутрішніх військ міністерства внутрішніх справ Білорусі під назвою "Торнадо", до якого, ймовірно, увійшли бойовики ПВК "Вагнера".