Росія перекинула залишки вагнерівців під Авдіївку: у ЗСУ навели докази

Росія діє звичними методами, щоб позбутися неугодних громадян, на кшталт посіпак загиблого Євгєнія Пригожина, власника ПВК "Вагнера". Наразі вагнерівців перекинули на Авдіївський напрямок.

Наразі посіпаки загиблого "кухаря Путіна" штурмують позиції наших військових у найгарячіших точках. Таким чином Кремль позбувається залишків людей, що були вірними Пригожину.

Дивіться також Ставив GPS-трекери на енергооб'єкти: на Рівненщині затримали вагнерівця

Ексвагнерівці тепер воюють під Авдіївкою

Українські військові із 47 окремої механізованої бригади розповіли, що той факт, що залишки приватної військової компанії "Вагнера" перекинули на Авдіївський напрямок, підтверджує один із шевронів терористів, на якому зазначено "курім, пляшем і *башем".



Ексвагнерівців помітили на Авдіївському напрямку / Фото з фейсбук-сторінки 47 окремої механізованої бригади

Наші захисники також наголосили, що виконали бажання росіян "потанцювати". Військові запевнили, що завдяки нашим бійцям з роти ударних безпілотних літальних апаратів 47 ОМБр росіяни тепер танцюють разом з Кобзоном та Пригожиним в пеклі.

Яка доля вагнерівців зараз