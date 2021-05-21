Ексчиновників змушують з'їхати з держдач, – ЗМІ

Колишніх політиків, які зараз проживають на території державних дач в Конча-Заспі, змушують покинути помешкання. Їм поставили умову – звільнити житло до 24 травня.
Усім ексчиновникам вказали на вихід. Про це журналісти повідомляють з посиланням на власні джерела.
До теми Мої люди туди не заїдуть, – Зеленський про держдачі
Нам сказали виїхати до понеділка. Щось комусь не сподобалося, що ми там живемо, і всіх попросили зібратися і — на вихід,
– стверджують джерела.
Ревізія держдач: що треба знати
- На засіданні Ради національної безпеки та оборони 13 травня розглянули питання державних земель та будинків у Конча-Заспі й Пущі-Водиці.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що доручив провести аудит земель і резиденцій, а також встановити перелік людей, які там живуть та за яких умов отримали це право.
- Таким чином глава держави анонсував "велике переселення народів".
- Президент згадав прізвища Піскуна, Ландіка, Васюника, міністрів часів Януковича – Дмитра Табачника та Раїсу Богатирьову, віцепрем'єра часів Порошенка – Геннадія Зубка.
- До речі, під час пресконференції Зеленський заявив, що чиновники можуть там жити лише, поки вони працюють. При цьому орендувати дачі слід за ринковими цінами.
- Політик зауважив, що влада представить концепцію, яка передбачатиме, хто та за яких умов зможе там жити.
- Зеленський запевнив, що люди з його оточення не заїдуть на держдачі.