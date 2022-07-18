Ексглаву СБУ у Криму Кулініча суд відправив під варту без права на заставу

Суд обрав запобіжний захід ексглаві правління СБУ в Автономній Республіці Крим Олегу Кулінічу. Його відправили під варту без права внести заставу.

Під вартою Кулініч пробуде щонайменше до 13 вересня 2022 року. Напередодні його затримали співробітники ДБР.

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Кулінічу оголосили підозру за 3 статтями

Слідчі ДБР оголосили ексголові управління СБУ в Криму підозру одразу за 3 статтями:

державна зрада;

створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній;

посередництво у передачі або збиранні з метою передачі іноземній державі, організації або їх представникам відомостей, що становлять державну таємницю.

За даними слідства, Кулініч співпрацював з російською фсб. Він передавав ворогу розвідувальну інформацію і в тому числі ту, яка була державною таємницею.

Також за даними ДБР, Кулініч був учасником організації, яка займалася розвідувальною та підривною для України діяльністю. Зараз правоохоронці працюють над затриманням інших учасників злочинного угруповання.

Кулініч став причиною усунення Баканова

17 липня президент Володимир Зеленський своїм указом усунув від виконання обов'язків голову СБУ Івана Баканова. Глава держави у своєму указі посилався на 47 статтю Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, у якому йдеться про невиконання або неналежне виконання обов'язків. Ця стаття передбачає проведення службового розслідування. Відповідно до статуту, за результатами розслідування можуть бути різні покарання – від зауваження й догани до пониження у званні чи посаді або й звільнення.

У вечірньому зверненні Зеленський пояснив, що причиною такого рішення стало те, що серед прокурорів та співробітників виявилося близько 60 зрадників, які після повномасштабного вторгнення росії залишилися на тимчасово окупованих територіях та почали працювати на ворога.

Радник Офісу президента Андрій Смирнов уточнив, що для усунення Івана Баканова була низка причин, однак останньою краплею стало повідомлення про державну зраду ексголові СБУ в автономній республіці Крим Олегу Кулінічу. Його затримання стало гучним скандалом.

18 липня Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради постанову про звільнення Івана Баканова з посади голови Служби безпеки України.

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