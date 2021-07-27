Хомчак отримав посаду в РНБО: подробиці

27 липня 2021 , 20:34
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Джерело:

24 канал

Руслан Хомчак, якого указом президента звільнили з посади головнокомандувача ЗСУ, одразу ж отримав нову посаду. Тепер він стане першим заступником секретаря РНБО.

Таким чином Руслан Хомчак залишиться у складі РНБО попри звільнення. Однак він замінить Михайла Коваля.

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Деталі нового призначення

Указ Володимира Зеленського про звільнення з посади першого заступника голови РНБО Коваля та призначення Хомчака уже оприлюднено на сайті президента.

Призначити Хомчака Руслана Борисовича першим заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України,
– повідомляється в указі.

Що відомо про Михайла Коваля

  • Генерал-полковник був на посаді першого заступника голови РНБО з лютого 2015 року.
  • З березня по липень 2014 року Михайло Коваль виконував обов'язки міністра оборони України.
  • 5 березня 2014 року був викрадений "зеленими чоловічками" біля військової частини під Ялтою. Звільнений після успішних переговорів.


Генерал-полковник Михайло Коваль / Фото РНБО

Автор: Іван Магуряк