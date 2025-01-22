Генерала Галушкіна затримали після виходу із СІЗО через нові факти у прориві фронту

Генералу Юрію Галушкіну, якого підозрюють у неналежній обороні Харківської області у 2024 році, готують нову підозру. Правоохоронці знову затримали колишнього командувача ОТУ "Харків" одразу після його виходу під заставу.

21 січня суд обрав запобіжний захід бригадному генералу Юрію Галушкіну у справі про неналежний захист Харківщини. Йому призначили 60 діб тримання під вартою із можливістю внесення застави у 5 мільйонів гривень. 22 січня адвокат підозрюваного повідомив, що за екскомандувача внесли заставу. Втім, побути на свободі Галушкіну вдалося не довго, передає 24 Канал із посиланням на ДБР.

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Не передбачив наступу росіян

Одразу після виходу з СІЗО його знову затримали, оскільки стали відомі нові факти у справі про прорив кордону на Харківщині.

У межах розслідування кримінального провадження щодо недбалості командирів під час оборони частини території Липецької сільської територіальної громади Харківського району було з’ясовано, що екскомандувач ОТУ "Харків" не вірно оцінив потенціал ворога та обстановку на ділянці відповідальності та своїми діями також сприяв самовільному залишенню поля бою бійцями 125 обр ТрО.

Зазначається, що командир проігнорував наявні розвіддані, оцінив наступ росіян на даній ділянці "як малоймовірний" та віддавав накази підлеглим, які не відповідали реальній обстановці, що призвело до трагічних подій на лінії фронту.

Галушкіну скоро оголосять нову підозру.

До слова, колишньому командиру 155-ої бригади обрали запобіжний захід.