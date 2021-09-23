Експеримент для скептиків: Геращенко запропонував сісти в авто, у яке випустять 20 куль

У ЗМІ та соцмережах точаться дискусії щодо професійності виконання замаху на життя Сергія Шефіра. Радник міністра МВС Антон Геращенко запропонував скептикам взяти участь в експерименті.

Загалом в авто Сергія Шефіра потрапили 18 куль. Таку заяву радник міністра МВС Антон Геращенко зробив в ефірі ток-шоу "Право на владу".

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"В авто випустять 20 куль"

Як розповів Геращенко – замах на життя Шефіра був справжнім, але невдалим. Якби буквально не міліметри, то новини учорашнього дня були б трагічними. Він зазначив, що і Шефір, і його водій "мають святкувати 22 вересня другий день народження".

Скептикам, які говорять про інсценізацію, радник глави МВС запропонував взяти участь в експерименті.

Усім хто заявляє, що стріляли неправильно, що хотіли залякати, я пропоную взяти участь в експерименті. Сісти у таке ж авто, у нього випустять 20 куль: так само, як в авто Шефіра. Потім подивимося – потраплять чи ні,

– сказав він.

Щодо професійності нападу, Геращенко, по-перше, звернув увагу на місце його виконання. Це було єдине місце на трасі, за словами радника глави МВС, де авто Шефіра на повороті в оточенні лісу і пригальмовує. Саме у такій зоні кілер міг непомітно сховатися.

По-друге, послідовність пострілів і чітка ціль – водій. Саме так знешкоджувати вчать диверсантів і кілерів, за словами Геращенка. Мовляв, водій мав би втратити контроль над авто, а нападник міг надалі впритул вбити усіх, хто перебуває в авто.

Шефір сказав водієві "жени"

У ЗМІ поширюють інформацію , що обстріл автівки Сергія Шефіра скоїли, ймовірно, непрофесіонали. Зазначають, що стрілянина не була добре продуманою, а нападники діяли хаотично.

Як розповів Геращенко, після перших потраплянь куль, водій інстинктивно натиснув на гальма. На це помічник Зеленського, який сидів на задньому сидінні, сказав "жени". Тоді авто швидко поїхало і в нього полетіли наступні кулі. Так, скоріш за все, вдалося врятуватися.

Радник Дениса Монастирського розповів, що авто вже пройшло експертизи. Загалом у авто потрапили 18 куль. Нагадаємо, що спершу поліція називала цифру "понад 10 куль".

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