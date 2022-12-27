Лукашенко першим одягнув перстень від Путіна: що означає жест білоруського диктатора

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко здійснює маскування з метою особисто виживання та збереження життів для трьох свої синів. Для цього Лукашенко використовує атрибути суверенітету Білорусі.

Про це під час брифінгу заявив Володимир Горбач, виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, інформує 24 канал. Він звернув увагу на те, що Лукашенко першим одягнув перстень від Владіміра Путіна під час зустрічі глав країн СНД.

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Лукашенко першим одягнув подарунок від Путіна

За словами Горбача, те, що Лукашенко відразу першим одягнув на палець перстень від кремлівського диктатора, "означає, що він готовий визнавати сюзеренітет перед Путіним і демонструвати його жестами".

Політичний аналітик наголосив, що за діями Лукашенка не стоїть збереження суверенітету Білорусі. На його думку, мета невизнаного президента Білорусі – своє особисте фізичне виживання.

Що відомо про зустріч глав країн СНД