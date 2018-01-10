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Експерт розповів, чого очікувати від курсу долара

08:57, сьогодні 3868 Читать новость на русском
Експерт розповів, чого очікувати від курсу долара
Експерт розповів, чого очікувати від курсу долара / news.day.az

Курс долара буде дорожчати максимум до кінця січня, а далі відбудеться ревальвація. Тож національна валюта почне зміцнюватися.

Про це розповів економічний експерт Олександр Охріменко у коментарі "Сегодня".

За його словами, зростання курсу долара вже не буде таким стрімким, і до кінця січня ціна за один американський "зелений" не досягне позначки навіть у 29 гривень.

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Долар ще буде рости. І до кінця тижня, і навіть до кінця місяця. Але в лютому буде ревальвація. Я думаю, ціна долара на міжбанку буде не вище 28,5 грн. В обмінниках, можливо, долар буде продаватися максимум по 28,7 грн,
– зазначив Охрименко.

На думку фінансового аналітика Бориса Кушнірука, певне зростання курсу триватиме ще кілька тижнів, після чого гривня стабілізується і почне зміцнюватися.

"Певне зростання курсу триватиме ще приблизно до кінця січня. А потім гривня спочатку стабілізується, а далі почне зміцнюватися, і це буде тривати аж до кінця літа. Я не думаю, що долар зараз виросте на міжбанку вище 28,3-28,4 грн. В роздріб він може бути, звичайно, вище. Але я не очікую якихось суттєвих коливань курсу", – запевнив аналітик.

Довідка: Ревальвація (ревалоризація) — підвищення курсу вартості національної валюти відносно іноземних чи міжнародних валют.

Теги: Новини України Долар Долар-Гривня Гривня
Джерело: 24 Канал
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