Експерт розповів, яким буде курс гривні на 2018 рік

Експерт зазначив, що курс гривні ніхто не тримає, тому він буде нестабільним. Тобто, якщо в якийсь момент в Україну приходить більше доларів, то гривня закріплюється.

Про це зазначив експерт Реанімаційного пакету реформ Тарас Козак у прямому ефірі 24 Каналу.

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Він запевнив, що, якщо є великий попит на долар, то курс посилюється, курс зростає.

Українці бачать сезонність: весною і влітку гривня завжди посилюється, а восени і взимку вона послаблюється. Це відбувається тому, що починаючи з лютого в Україну приходить велика кількість валютної експортного виторгу від агровиробників, – прокоментував Козак.

"Незабаром будуть весняні польові роботи і великі агровиробники заводять сюди виторг від продажу товару у минулому році. Вони заводять її в країну, а це – мільярди доларів, і продають для того, щоб отримати гривню і купити все потрібне. І тоді зазвичай курс посилюється. А от коли урожай зібрали, роботи закінчилися, агрокомпанії намагаються не приводити валюту, тому що не дуже довіряють нашій банківській системі.

Нацбанк і Мінфін працюють над тим, щоб ця сезонність зменшилася.

Я думаю, що гривня ще може посилитися цього року. Можливо, ми побачимо курс 25, а на сьогодні 26,2. Восени, якщо продовжиться та сама тенденція, гривня, мабуть, теж опуститься до курсу 28-29,

– спрогнозував експерт.

Він зауважив, що якщо так станеться, що МВФ розірве угоду з Україною, а є така ймовірність, що гривня впаде сильніше, тому що без підтримки західних партнерів нам непереливки.

З іншого боку, МВФ оприлюднив кілька місяців тому прогноз курсу долара на найближчі 3 роки. Він прогнозує, що до 2020 року середньорічний курс гривні буде коливатися в межах 27-27,5 гривень за долар,

– зазначив Козак.