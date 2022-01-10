Експерти порекомендували раднику з нацбезпеки Байдена надати Україні більше зброї, – ЗМІ

На тлі стягування російських військ до кордонів України американські експерти закликали адміністрацію Джо Байдена надати нашій державі більше зброї.

Про це прихильники жорсткої лінії відносин із Росією заявили під час відеоконференції перед перемовинами у Женеві, в якій брав участь радник з нацбезпеки глави США Джейк Салліван.

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"Завжди розумно вступати в контакт із прихильниками іншої точки зору. У цього ніколи не буває недоліків", – повідомив Майкл Макфол, що раніше був послом Сполучених Штатів у Москві.

Своєю чергою Джейк Салліван зазначив, що в адміністрації Джо Байдена не розглядають можливість скорочення чисельності військ у Європі. За його словами, це навіть не обговорюється.

США не мають наміру обговорювати європейських союзників з Росією без їхньої присутності. Ми знаємо, що частина російської стратегії полягає в тому, щоб спробувати відокремити нас від наших трансатлантичних союзників і партнерів і посіяти розбрат і сумніви в тому, як ми взаємодіятимемо в ході переговорів. Так справа не піде,

– додав він.

Коротко про перемовини США та Росії

Сполучені Штати та Росія проведуть перемовини через "гарантії безпеки", які висунули в Кремлі.

У перемовинах не братимуть участі Джо Байден і Путін. Делегацію Кремля очолює Рябков. Від США керує Держдеп і беруть участь представники Пентагону та Ради нацбезпеки.

Перемовини відбудуться трьома дипломатичними каналами. Спершу – прямі переговори представників країн. 12 січня – засідання Ради НАТО – Росія. Після цього – формат Росія – ОБСЄ.

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