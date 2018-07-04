Експерти розповіли, чи можливе в Україні повторення економічної кризи 1998 року

Експерти розповіли, чи можливе в Україні повторення економічної кризи 1998 рокуPro новини 337 Читать новость на русском
У програмі "Pro новини" за 4 липня – в Україні спостерігається нова хвиля валютної панічної атаки. Різноманітні експерти взялися пророкувати гривні новий курс, діапазон передбачень коливається від 30 до 50 гривень за долар.
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Джерело: 24 канал
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