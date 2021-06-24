Експертиза не підтвердила умисне знищення літака МАУ над Тегераном, – ЗМІ

У Канаді провели офіційну судово-медичну експертизу катастрофи літака МАУ. Вона нібито не виявила підтверджень версії, що Іран збив його навмисно. Водночас у тому, що Тегеран відповідальний за трагедію, там не сумніваються.
Про це видання пише, ознайомившись зі звітом у справі авіакатастрофи літака МАУ в Ірані, який наразі не оприлюднили.
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Результати канадської експертизи щодо катастрофи МАУ
Хоча команда судово-медичної експертизи не виявила доказів, що знищення літака рейсу PS752 було умисним, це жодним чином не звільняє Іран від відповідальності за загибель 176 безневинних людей,
– йдеться у документі.
Водночас там наголошують, що Іран не надав "вірогідного пояснення, чому і як" його військові збили літак. "Беручи до уваги доступну інформацію, судово-медична команда дійшла висновку, що низка вчинків і бездіяльності іранської цивільної та військової влади призвела до небезпечної ситуації, під час якої ризики були недооцінені й не враховані", – додають у звіті.
Такий офіційний звіт надає Канаді можливості для запровадження санкцій проти Ірану.
Нагадаємо, уряд Канади ще в жовтні 2020 року призначив колишнього директора служби безпеки й розвідки Джефа Яворскі главою судово-медичної групи, яка мала провести експертизу катастрофи.
Збиття літака МАУ над Тегераном: коротко
- Літак МАУ збили 8 січня 2020 року в Ірані. На його борту перебували 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. На жаль, вижити не вдалося нікому.
- У грудні 2020 року Тегеран передав Києву остаточний звіт щодо авіакатастрофи. У ньому йдеться, що літак помилково збили зенітною ракетою.
- У травні 2021 року канадський суд офіційно визнав авіакатастрофу терористичним актом. Україна заявила, що підтримує версію Канади.