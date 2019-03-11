Експорт української зброї: які країни купують та скільки від продажів заробляє держава

За час війни на Донбасі Україна продала за кордон бронетранспортери, гелікоптери, танки, ракетні комплекси та літаки. Основний дохід прибутку для вироблення зброї йде з-за кордону, а не від української армії, через обмеженість бюджету. Якщо наші заводи перестануть продавати за кордон, то вони не зможуть виробляти для армії.

Щороку Держслужба опубліковує дані експортного контролю щодо готової техніки, повідомляє "Радіо Свобода".

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У 2014 році та 2015 році в України Нігерія купила 23 танки Т-72 та 12 гаубиць Д-30.

У 2016 році у Конго відправили 25 танків Т64БВ-1, в Об’єднані Арабські Емірати –108 броньованих машин БРДМ-2, в Індонезію – 5 БТР-4, ще 34 бронетранспортери БТР-3 – до Таїланду.

У 2017 році, згідно з офіційними даними щодо проданої бронетехніки, кількість продаж зменшилася – 16 танків "Оплот" для Таїланду.

За 2018 рік статистики досі немає.



Статистика експорту військової техніки

Коли ми говоримо про експорт завершених зразків військової техніки, то він може відбуватися лише після того, як підприємство задовольнило потреби державного оборонного замовлення в інтересах Збройних сил України. Тому в нас на сьогодні структура експорту змінилася,

– пояснив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Expess Сергій Згурець.

Українська оборонка має три складові експортної діяльності:

Постачання нової та старої техніки, якщо це дозволяє Міністерство оборони України та Генштаб. Спільні розробки нових зразків в інтересах іноземних замовників. Обслуговування екс-радянської техніки.

Державна компанія "Спецтехноекспорт" повідомляла про підписання у 2018 році контрактів з 30 країнами. Головними експортними партнерами були: Індія, Алжир, М’янма, Китай, Екваторіальна Гвінея.

У цих країнах дуже багато старої радянської техніки, і цю техніку потрібно модернізувати. Але для того, щоб її модернізувати, потрібні конструктори, які є тільки в Росії, Україні,

– прокоментував президент Асоціації виробників озброєння та військової техніки Вадим Кодачигов.

Щодо європейського ринку, то він в українському експорті зброї складає лише кілька відсотків. Виокремити можна співпрацю з Польщею у 2016 році, наприклад, тоді продали 40 керованих авіаційних ракет.

Ці ракети може поставити або Україна, або Росія. Зрозуміло, що Польща зараз у Росії їх купувати не буде. Польща зрозуміла перша, що їй стратегічно важливо працювати з Україною, тому ведеться ряд спільних розробок,

– розповів колишній заступник генерального директора держконцерну "Укроборонпром" Денис Гурак.

Гурак оцінив прибуток українського експорту зброї від одного до двох мільярдів доларів на рік. Половина цієї суми – це гроші приватних компаній, які готові виробляти більше, але жаліються на корупцію і на те, що держава у цьому бізнесі діє як посередник.