У Києві викрили експосадовця Адміністрації президента: переправляв ухилянтів за кордон

У Києві викрили радника Адміністрації президента часів Януковича. Фігурант справи за 7 тисяч доларів незаконно переправляв за кордон чоловіків призовного віку.

48-річний киянин організував схему з допомогою якої переправляв за кордон чоловіків призовного віку. Зокрема, ухилянтам робили документи водіїв міжнародних пасажирських перевезень.

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Що відомо про справу радника Адміністрації президента Януковича

Згідно з матеріалами слідства, у березні 2023 року 48-річний мешканець столиці, який до Революції Гідності обіймав посаду радника голови Адміністрації президента, організував схему з незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України,

– розповіли в Київській міській прокуратурі.

Поліцейські пояснили, що фігурант справи:

фіктивно оформлював чоловіків на підконтрольне підприємство як водіїв міжнародних пасажирських перевезень;

тоді його "клієнт" сідав за кермо автобуса разом із фіктивними пасажирами та ще одним водієм-жінкою;

після перетину кордону жінка-водій разом із "пасажирами" одразу поверталася до України.

чоловік залишався за кордоном.

Колишньому посадовцю повідомили про підозру за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Якщо провину за статтею доведуть, що фігуранту загрожує до 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років з конфіскацією майна.

Нараз тривають слідчі дії та вирішують питання про притягнення до відповідальності інших учасників злочинної схеми.



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