Ексрадник Путіна Ілларіонов через суперечку про Байдена й Україну покинув ефір 24 каналу

Колишній радник президента Росії Володимира Путіна Андрій Ілларіонов вважає, що президент США Джо Байден нібито ненавидить Україну. Ба більше, буцімто він всіляко уникає про це розмов та не збирається нам допомагати.

Про це він сказав в інтерв'ю програми "Антифейк". Втім, невдовзі покинув прямий ефір, не бажаючи слухати аргументів ведучого.

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Суперечка про Байдена та Україну

Єгор Скоріна навів у приклад цитату Байдена за 6 червня 2021 року із The Washington Post про те, що США та їхні союзники "мають виступити єдиним фронтом у зусиллях щодо стримування Росії, починаючи з її агресії в Україні". Втім, Ілларіонов перевів тему і запевнив, що Байден не збирається обговорювати питання України з Путіним.

З того, що ви сказали – це повторення позиції Байдена за останній час. Але він не говорить про те, що збирається допомагати Україні не словами, а ділом,

– сказав ексрадник Путіна.

Він переконаний, що реальних кроків та дій – нібито немає. А "писати українські представники можуть що завгодно". Єгор Скоріна заперечив цю позицію.

Ілларіонов покинув ефір

. Комітет Сенату США підтримав законопроєкт із "Безпекового партнерства з Україною", який передбачає збільшення військової підтримки України. Про це написала пані посол України в США Оксана Маркарова.

Зрештою, колишній радник Путіна не витримав змістовних аргументів та сказав, що "закінчить розмову і Єгор розмовлятиме сам із собою". Він демонстративно покинув прямий ефір.

Заяви Байдена про Україну та Путіна

Американський лідер ще у січні 2021 року поговорив про російську агресію в Україні у телефонній розмові з Володимиром Путіним. Та попередив, що Штати "реагуватимуть на згубні дії Росії".

У лютому 2021 року Байден зауважив, що вбачає загрозу з боку Кремля для демократичного світу. А також наголосив, що підтримувати Україну – життєво важливим як для США, так і Європи.

У березні 2021 року Байден назвав Путіна "вбивцею".

7 червня відбулася телефонна розмова українського та американського президентів. Зеленський заявив, що залишився "дуже задоволеним". Під час цієї розмови лідер США наголосив, що він " твердо відстоюватиме суверенітет України " на зустрічі з Володимиром Путіним в Женеві, яка має відбутися 16 червня.

" на зустрічі з Володимиром Путіним в Женеві, яка має відбутися 16 червня. Крім того, політики говорили про енергетичну співпрацю та газопровід "Північний потік-2". У цьому контексті Джо Байден запевнив у безпекових гарантіях зі сторони США.

Дивіться повністю інтерв'ю з Андрієм Ілларіоновим на 24 каналі: