Кацуба задекларував 7 нових ділянок з 10 вересня до початку жовтня. Уся земля розташовується в Дергачах Харківської області.
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7 ділянок вартістю мільйон
Загальна площа територій становить 37 гектарів. Про зміни в майновому стані чиновник повідомив у Єдиному держреєстрі декларацій.
Вартість ділянок:
- 188 тисяч гривень,
- 180 тисяч гривень,
- дві ділянки за 162,8 тисячі гривень;
- 162,6 тисячі гривень;
- 147 тисяч гривень;
- 107 тисяч гривень.
Що відомо про Володимира Кацубу
- Народний депутат України, член Партії регіонів до 2014 року.
- Пізніше — член депутатської групи "Відродження".
- Ексочільник Дергачівської райдержадміністрації, колишній військовослужбовець, підполковник запасу (прослужив 15 років у радянській армії).
- Народився в Росії. До Харкова приїхав у 1972 році, щоб вступити до університету.
- 8 грудня 2020 був обраний головою Харківської районної ради.