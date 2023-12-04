За диктаторські "закони 16 січня" і проти Стамбульської конвенції: Шпенов складає мандат нардепа
Джерело:Верховна Рада
Народний депутат Дмитро Шпенов написав заяву про складання мандату. Верховна Рада розгляне документ на найближчому пленарному засіданні.
Нардеп Шпенов є безпартійним. Проте депутат був членом Центральної контрольно-ревізійної комісії партії "Опозиційний Блок".
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Що відомо про складання повноважень Шпенова
До Верховної Ради України надійшла заява від Дмитра Шпенова про складення депутатських повноважень та дострокове припинення повноважень народного депутата України,
– написали у Раді.
Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук запевнив, що заяву депутата розглянуть на найближчому пленарному засіданні.
Шпенов написав заяву про складання мандату / Фото Руслана Стефанчука
Варто зауважити, що Дмитро Шпенов балотувався і був обраний у 2019 році до Верховної Ради 9-го скликання як безпартійний самовисуванець за 37-м округом, тобто у Дніпропетровській області.
Він був членом Центральної контрольно-ревізійної комісії партії "Опозиційний Блок", членом Комітету з питань правової політики.
Дмитро Шпенов був нардепом декількох скликань Верховної Ради:
- у 2007 – 2012 роках – від "Партії регіонів";
- у 2012 році – за одномандатним виборчим округом №37 як безпартійний самовисуванець. Був членом фракції "Опозиційний блок";
- у 2019 році – став нардепом як безпартійний самовисуванець за 37 округом, позафракційний.
Народний депутат Ярослав Железняк написав, що тепер у Верховній Раді залишається 401 нардеп.
Варто зауважити, що буквально 25 листопада склав мандат нардепа Віталій Данілов від "Батьківщини", згодом 1 грудня – Максим Єфімов, який був головою депутатської групи "Відновлення України".
Голосував проти Стамбульської конвенції та за диктаторські "закони 16 січня"
- Дмитро Шпенов, бувши нардепом у 2014 році, голосував за диктаторські закони 16 січня. Вони були ухвалені під час Революції гідності з грубим порушенням регламенту та законодавчої ініціативи. Ба більше, вони мали обмежити права громадян, надати владі більшу свободу, щоб покарати учасників акцій протесту, та криміналізувати опозицію та громадянське суспільство.
- Нардеп Шпенов також у 2022 році був одним з шести депутатів, які голосувати проти Стамбульської конвенції. Остання покликана запобігти насильству щодо жінок і домашньому насильству та боротись з цими явищами.
- Окрім того, наприкінці 2022 року Дмитро Шпенов проголосував за "містобудівний" скандальний законопроєкт 5655. Його ухвалювали суто в інтересах забудовників, він нівелював вплив громадян на відбудову України.