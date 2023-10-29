Чи реальна екстрадиція ухилянтів в Україну: у Раді вказали на нюанси

В Україні складно провести екстрадицію ухилянтів з-за кордону. Для цього має бути судове рішення, на підставі якого держава має вимагати екстрадиції.

Про це заявив народний депутат та член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки Сергій Рахманін. За його словами, якщо з’явиться подібна законодавча ініціатива, то її розглядатиме комітет з питань правоохоронної діяльності.

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Чи реальна екстрадиція ухилянтів в Україну

Навіть якщо подібна законодавча ініціатива з’явиться, її буде розглядати не наш комітет, а комітет з питань правоохоронної діяльності. Мені не відомо, чи був зареєстрований або написаний на чернетці відповідний законопроєкт,

– заявив Рахманін.

Він зазначив, що зараз поки погано уявляє, як екстрадиція ухилянтів має відбуватися.

"Якщо людина поїхала за кордон на законних підставах, то на підставі чого ми можемо вимагати її екстрадиції? Якщо людина виїхала за кордон незаконно, то це треба довести, що дуже довгий і складний процес. Має бути судове рішення і тільки на підставі нього держава має вимагати екстрадиції", – розповів Рахманін.

Коли запустять екстрадицію

Народний депутат, член комітету ВР з питань нацбезпеки Федір Веніславський повідомляв, що для того, щоб запускати цю процедуру, необхідно, аби було кримінальне провадження, а також встановлено факт незаконності дій.

За його словами, у рамках розслідування справи, коли зрозуміло, що конкретний громадянин свідомо скористався незаконними механізмами для виїзду з країни, то це може мати місце.