Екстреміст та його спільниця, – Лукашенко про Протасевича з Сапегою

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що затримана з Романом Протасевичем Софія Сапега, яка є громадянкою Росії, має посвідку на проживання в Білорусі. Як він зазначив, після приземлення літака у Мінську затримали "одного екстеміста зі спільницею".

За словами Лукашенка, затримання Протасевича та його дівчини з білоруською посвідкою на проживання є "суверенним правом" влади країни. Він зазначив, що за злочини кожен відповідатиме перед законом.

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Самопроголошений президент також зазначив, що він неодноразово попереджав "утікачів та протестунів" про відповідальність за злочини. За словами Лукашенка, він знає їх в обличчя.

Ваша відповідальність перед білоруським народом – справа часу,

– наголосив він.

Дівчину Романа Протасевича Софію Сапегу, яку разом із засновником NEXTA зняли з літака у Мінську, взяли під варту . Їй висунули підозру в скоєнні кримінального злочину.

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