Екстреміст та його спільниця, – Лукашенко про Протасевича з Сапегою

27 травня 2021 , 06:22
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Джерело:

"Інтерфакс-Україна"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що затримана з Романом Протасевичем Софія Сапега, яка є громадянкою Росії, має посвідку на проживання в Білорусі. Як він зазначив, після приземлення літака у Мінську затримали "одного екстеміста зі спільницею".

За словами Лукашенка, затримання Протасевича та його дівчини з білоруською посвідкою на проживання є "суверенним правом" влади країни. Він зазначив, що за злочини кожен відповідатиме перед законом.

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Самопроголошений президент також зазначив, що він неодноразово попереджав "утікачів та протестунів" про відповідальність за злочини. За словами Лукашенка, він знає їх в обличчя.

Ваша відповідальність перед білоруським народом – справа часу,
– наголосив він. 

Зверніть увагу! Дівчину Романа Протасевича Софію Сапегу, яку разом із засновником NEXTA зняли з літака у Мінську, взяли під варту. Їй висунули підозру в скоєнні кримінального злочину.

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Що цьому передувало

  • У Мінську 23 травня терміново приземлився літак через повідомлення про нібито замінування. На його борту перебував колишній редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич.
  • Згодом опозиціонера затримали. За даними МЗС Білорусі, наразі журналіст перебуває в слідчому ізоляторі Мінська.
  • У мережі з'явилось перше відеозвернення Протасевича після його затримання. У МЗС Польщі заявили, що журналіста побили.
  • Після затримання Протасевича у Євросоюзі вирішили заборонити білоруським авіакомпаніям здійснювати польоти в ЄС. Україна також припинила пряме авіасполучення з Білоруссю.
  • Лукашенко прокоментував інцидент з посадкою літака. За його словами, повідомлення про замінування надійшло нібито від Швейцарії.
Автор: Тетяна Кійовська