Через масовані обстріли критичної інфраструктури вводять екстрені відключення світла

Зранку 31 жовтня росіяни почали атаку енергетичних об'єктів країни. Через масовані обстріли критичної інфраструктури вводять екстрені відключення електроенергії у різних регіонах України.

Хоча більшу частину ракет вдалося збити силами ППО, деякі все ж влучили у ціль. Відповідні служби вже працюють над ліквідацією наслідків, повідомляє заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

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Аварійні відключення електроенергії введуть 31 жовтня

Україна продовжує відбивати атаки ворога. Ранок 31 жовтня почався з масованої атаки російських терористів на об'єкти критичної інфраструктури.

Через низку влучань, у різних регіонах країни тисячі людей залишилися без електроенергії. У YASNO пишуть, що енергетики вже працюють над стабілізацією енергосистеми.

Однак будуть запроваджені екстрені аварійні відключення упродовж дня в тих містах, де це необхідно. Українців просять з розумінням поставитися до ситуації, що склалася. Детальнішу інформацію про відключення обіцяють повідомити згодом.

Українців закликають заощаджувати світло 31 жовтня

YASNO – енергетична компанія, що постачає українцям електроенергію.

Після того, як країна-агресорка пошкодила 40% об'єктів енергетичної інфраструктури держави, в Укренерго попросили українців почати економно споживати електроенергію. Зранку 31 жовтня через чергову масовану атаку росіян по критичній інфраструктурі, громадян України закликали допомогти зберегти світло.

Мовиться про те, щоб максимально скоротити споживання електроенергії впродовж дня. Зокрема кажуть вимкнути або обмежити використання електроприладів.

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Унаслідок масованої атаки в різних містах проблеми зі світлом

У Києві вороги влучили в об'єкт критичної інфраструктури, про це повідомив Віталій Кличко. Унаслідок цього частину міста було знеструмлено. Також кияни повідомляють, що немає води й подекуди мобільного зв'язку.

На Черкащині перебої зі світлом. Ворожі ракети влучили в об'єкт інфраструктури, тому частина області залишилася без електроенергії.

У Харкові також сталися 2 прильоти в один з енергетичних об'єктів. Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів про можливі проблеми зі світлом у місті та області.

Жителі Запоріжжя теж змушені сидіти без світла. У місті виникли проблеми з електропостачанням, унаслідок завданого росіянами ракетного удару.

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