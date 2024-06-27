Бронювання в "Дії" запрацює в липні, але не для всіх, – Федоров

Електронне бронювання у "Дії" стане доступним для українців уже на початку липня. Однак спершу послугою зможуть користуватись лише критично важливі підприємства.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Він також розповів про етапи бронювання.

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Активно працюємо над електронним бронюванням на порталі "Дія". Спершу сервіс буде доступний для підприємств, які є критично важливими для економіки країни,

– повідомив Федоров.

За словами міністра, бета-тест послуги стартує на початку липня.

Електронне бронювання

Наразі роботодавці для мають подавати заяву у паперовому вигляді та чекати на результат тижнями.

7 червня Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка передбачає можливість бронювання від мобілізації у сервісі "Дія".

Передбачають, що це зробить процес бронювання легшим та швидшим. У Мінцифри уточнили, що по часу це займатиме близько однієї години.