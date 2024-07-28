В Мінекономіки розповіли, скільки працівників стратегічних підприємств забронювали через Дію

Через платформу "Дія" вже забронювали 76 тисяч співробітників критично важливих підприємств і тих підприємств, які працюють на потреби Сил безпеки та оборони.

Про результати бронювання в "Дії" розповіла перша віцепремʼєр-міністерка економіки України Юлія Свириденко.

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Скільки працівників забронювали через "Дію"

В Україні критично важливі для економіки підприємства можуть бронювати своїх працівників від мобілізації. З 17 липня також з'явилася можливість електронного бронювання через застосунок "Дія".

На сьогодні через платформу "Дія" забронювали 76 тисяч співробітників критично важливих підприємств і тих підприємств, які працюють на потреби Сил безпеки та оборони. І це лише від минулої середи, коли послуга запрацювала,

– розповіла Свириденко.

Раніше у Мінцифри повідомляли, що бронюванням через "Дію" скористалися як приватні компанії, так і державні підприємства, а також комунальної власності.

Якщо рішення щодо бронювання позитивне, система автоматично переводить військовозобов'язаного на спеціальний військовий облік, після чого він вважатиметься заброньованим.

До слова, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров також розповів алгоритм електронного бронювання в "Дії". За його словами, весь процес електронного бронювання триває до години.